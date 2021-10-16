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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211016/rusyadan-afganistandaki-cami-saldirisina-tepki-mezhep-catismasini-kiskirtiyorlar-1049874655.html
Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar
Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii camiye saldırı gibi insanlık dışı eylemlerle mezhep çatışmaları ile iş... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T03:27+0300
2021-10-16T03:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
işid
afganistan
saldırı
mezhep çatışması
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Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlen ve son bilgilere göre 41 kişinin canını alan saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Zaharova, bu saldırının, Afganistan’da Taliban iktidara geldikten sonra Şiileri hedef alan ilk eylem olmadığına işaret ederek, “Bu tür eylemleri düzenleyenlerin, mezhep çatışmasını kışkırtmayı ve iç savaşı çıkarmayı amaçladığı açık” ifadesini kullandı.Saldırı düzenleyenlerin belirlenerek ağır ceza almasını umduklarını dile getiren Zaharova, saldırıda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileyerek, “Afgan yönetimini, ülke genelinde güvenliği sağlamak için ek önlemler almaya çağırıyoruz” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211016/afganistanda-47-kisinin-oldugu-cami-saldirisini-isid-ustlendi-1049873870.html
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rusya, işid, afganistan, saldırı, mezhep çatışması

Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar

03:27 16.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii camiye saldırı gibi insanlık dışı eylemlerle mezhep çatışmaları ile iş savaşı kışkırtmanın amaçlandığını belirtti.
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlen ve son bilgilere göre 41 kişinin canını alan saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Zaharova, bu saldırının, Afganistan’da Taliban iktidara geldikten sonra Şiileri hedef alan ilk eylem olmadığına işaret ederek, “Bu tür eylemleri düzenleyenlerin, mezhep çatışmasını kışkırtmayı ve iç savaşı çıkarmayı amaçladığı açık” ifadesini kullandı.

Saldırı düzenleyenlerin belirlenerek ağır ceza almasını umduklarını dile getiren Zaharova, saldırıda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileyerek, “Afgan yönetimini, ülke genelinde güvenliği sağlamak için ek önlemler almaya çağırıyoruz” diye ekledi.
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