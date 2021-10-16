https://tr.sputniknews.com/20211016/rusyadan-afganistandaki-cami-saldirisina-tepki-mezhep-catismasini-kiskirtiyorlar-1049874655.html
Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar
Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii camiye saldırı gibi insanlık dışı eylemlerle mezhep çatışmaları ile iş... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T03:27+0300
2021-10-16T03:27+0300
2021-10-16T03:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
işid
afganistan
saldırı
mezhep çatışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044806110_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_733e279ea69f285d28e845cdfdff2bc6.jpg
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlen ve son bilgilere göre 41 kişinin canını alan saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Zaharova, bu saldırının, Afganistan’da Taliban iktidara geldikten sonra Şiileri hedef alan ilk eylem olmadığına işaret ederek, “Bu tür eylemleri düzenleyenlerin, mezhep çatışmasını kışkırtmayı ve iç savaşı çıkarmayı amaçladığı açık” ifadesini kullandı.Saldırı düzenleyenlerin belirlenerek ağır ceza almasını umduklarını dile getiren Zaharova, saldırıda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileyerek, “Afgan yönetimini, ülke genelinde güvenliği sağlamak için ek önlemler almaya çağırıyoruz” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211016/afganistanda-47-kisinin-oldugu-cami-saldirisini-isid-ustlendi-1049873870.html
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044806110_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_23b85d3e19d21016795557f08303031e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, işid, afganistan, saldırı, mezhep çatışması
Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii camiye saldırı gibi insanlık dışı eylemlerle mezhep çatışmaları ile iş savaşı kışkırtmanın amaçlandığını belirtti.
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlen ve son bilgilere göre 41 kişinin canını alan saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Zaharova, bu saldırının, Afganistan’da Taliban iktidara geldikten sonra Şiileri hedef alan ilk eylem olmadığına işaret ederek, “Bu tür eylemleri düzenleyenlerin, mezhep çatışmasını kışkırtmayı ve iç savaşı çıkarmayı amaçladığı açık” ifadesini kullandı.
Saldırı düzenleyenlerin belirlenerek ağır ceza almasını umduklarını dile getiren Zaharova, saldırıda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileyerek, “Afgan yönetimini, ülke genelinde güvenliği sağlamak için ek önlemler almaya çağırıyoruz” diye ekledi.