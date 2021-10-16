https://tr.sputniknews.com/20211016/rusyadan-afganistandaki-cami-saldirisina-tepki-mezhep-catismasini-kiskirtiyorlar-1049874655.html

Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar

Rusya’dan Afganistan’daki cami saldırısına tepki: Mezhep çatışmasını kışkırtıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii camiye saldırı gibi insanlık dışı eylemlerle mezhep çatışmaları ile iş... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T03:27+0300

2021-10-16T03:27+0300

2021-10-16T03:27+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

işid

afganistan

saldırı

mezhep çatışması

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Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye düzenlen ve son bilgilere göre 41 kişinin canını alan saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Zaharova, bu saldırının, Afganistan’da Taliban iktidara geldikten sonra Şiileri hedef alan ilk eylem olmadığına işaret ederek, “Bu tür eylemleri düzenleyenlerin, mezhep çatışmasını kışkırtmayı ve iç savaşı çıkarmayı amaçladığı açık” ifadesini kullandı.Saldırı düzenleyenlerin belirlenerek ağır ceza almasını umduklarını dile getiren Zaharova, saldırıda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileyerek, “Afgan yönetimini, ülke genelinde güvenliği sağlamak için ek önlemler almaya çağırıyoruz” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211016/afganistanda-47-kisinin-oldugu-cami-saldirisini-isid-ustlendi-1049873870.html

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rusya, işid, afganistan, saldırı, mezhep çatışması