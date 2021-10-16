https://tr.sputniknews.com/20211016/trabzona-giden-fenerbahce-kafilesine-tepki-burasi-trabzon-rize-degil-1049887643.html

Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesine tepki: 'Burası Trabzon, Rize değil'

Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesine tepki: 'Burası Trabzon, Rize değil'

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Trabzon'a gitti. Fenerbahçe kafilesinin otobüsten inişi esnasında bir... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

trabzon

fenerbahçe

trabzonspor

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Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile kente ulaştı.Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanında bekleyen otobüse binen sarı-lacivertli takım daha sonra konaklayacağı Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesindeki otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesinin otobüsten inişi esnasında bir vatandaş, "Burası Trabzon, Rize değil" şeklinde tepki gösterdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre polis ekipleri tarafından otel bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşa Fenerbahçe kafilesinde yer alanlar, "Terbiyesizlik yapma işine bak" yanıtını verdi. Otel bölgesinde de geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-lacivertli takım otelde maç saatini beklemeye başladı.

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trabzon, fenerbahçe, trabzonspor