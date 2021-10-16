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https://tr.sputniknews.com/20211016/turkiye-randevu-alana-48-saatte-vize-verecek-1049876378.html
Türkiye, randevu alana 48 saatte vize verecek
Türkiye, randevu alana 48 saatte vize verecek
Sağlık turizminden Türkiye’nin aldığı payı artırmak için bir uygulama hayata geçiyor. Randevusunu gösteren hasta en geç 48 saatte refakatçileriyle vizesini... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T09:32+0300
2021-10-16T09:32+0300
türkiye
türkiye
vize
sağlık turizmi
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Milliyet'in haberine göre, Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı sağlanması için Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) yetki verildi.Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında uluslararası hastaların sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında HİB’in yetkilendirilmesine dair “Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü”, Ticaret Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.Törende konuşan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sağlık vizelerinin Türkiye’de tedavi görmek isteyen hastalara hızlı şekilde verilmesinin önem taşıdığına işaret ederek, “Bu anlayışla ‘S tipi’ denilen modeli Irak ve Libya özelinde hayata geçirmiştik. Bu modelin dünyadaki fırsatları Türkiye’ye kazandırmada yeterli olmadığını gördük. Şimdi bu modeli HİB çatısı altında bütün dünyaya teşmil edecek şekilde adım atıyoruz. Dünyada bir hasta HİB üzerinden bizlere randevusunu gösterdiği anda en geç 48 saatte refakatçileriyle birlikte vizesini alarak ülkemize gelmiş olacak. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı artırmak durumundayız. Sağlık turizmi pastasından alınacak her pay, ülkemizin hanesine gelir olarak kaydedilecektir” ifadelerini kaydetti.Hedef 3 milyar dolarTicaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise Türkiye’nin kendi hastaları yanında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan gelen sağlık turizmi hastalarını da misafir ettiğine işaret ederek, “Son 10 yılda 1 milyona ulaşan hasta sayımızı çok daha ileriye taşımayı, şu anda ölçülen 1 milyar doları aşan döviz girdisini çok daha yukarılara taşımayı, 2023’e kadar 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.THY 24 saatte inceleyecekTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Bizler, bize gelen vize taleplerini 24 saat içinde inceleyip Dışişleri Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlık da 24 saat içinde neticelendireceği için 48 saat içinde sağlık kuruluşundan randevusunu gösteren sağlık turistinin incelemesi tamamlanacak, evraklarına bakılacak, dijital ortamlarda yapılan incelemeler sayesinde bu daha da hızlandırılacak. İnsanlar çok süratli şekilde ülkeye gelebilecekler” bilgisini paylaştı.
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türkiye, vize, sağlık turizmi

Türkiye, randevu alana 48 saatte vize verecek

09:32 16.10.2021
© AApasaport
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Sağlık turizminden Türkiye’nin aldığı payı artırmak için bir uygulama hayata geçiyor. Randevusunu gösteren hasta en geç 48 saatte refakatçileriyle vizesini alarak Türkiye’ye gelecek.
Milliyet'in haberine göre, Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı sağlanması için Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) yetki verildi.
Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında uluslararası hastaların sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında HİB’in yetkilendirilmesine dair “Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü”, Ticaret Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.
Törende konuşan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sağlık vizelerinin Türkiye’de tedavi görmek isteyen hastalara hızlı şekilde verilmesinin önem taşıdığına işaret ederek, “Bu anlayışla ‘S tipi’ denilen modeli Irak ve Libya özelinde hayata geçirmiştik. Bu modelin dünyadaki fırsatları Türkiye’ye kazandırmada yeterli olmadığını gördük. Şimdi bu modeli HİB çatısı altında bütün dünyaya teşmil edecek şekilde adım atıyoruz. Dünyada bir hasta HİB üzerinden bizlere randevusunu gösterdiği anda en geç 48 saatte refakatçileriyle birlikte vizesini alarak ülkemize gelmiş olacak. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı artırmak durumundayız. Sağlık turizmi pastasından alınacak her pay, ülkemizin hanesine gelir olarak kaydedilecektir” ifadelerini kaydetti.

Hedef 3 milyar dolar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise Türkiye’nin kendi hastaları yanında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan gelen sağlık turizmi hastalarını da misafir ettiğine işaret ederek, “Son 10 yılda 1 milyona ulaşan hasta sayımızı çok daha ileriye taşımayı, şu anda ölçülen 1 milyar doları aşan döviz girdisini çok daha yukarılara taşımayı, 2023’e kadar 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

THY 24 saatte inceleyecek

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Bizler, bize gelen vize taleplerini 24 saat içinde inceleyip Dışişleri Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlık da 24 saat içinde neticelendireceği için 48 saat içinde sağlık kuruluşundan randevusunu gösteren sağlık turistinin incelemesi tamamlanacak, evraklarına bakılacak, dijital ortamlarda yapılan incelemeler sayesinde bu daha da hızlandırılacak. İnsanlar çok süratli şekilde ülkeye gelebilecekler” bilgisini paylaştı.
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