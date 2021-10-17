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5 partiye Hazine’den 645 milyon TL
5 partiye Hazine’den 645 milyon TL
Gelecek yıl AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’ye toplam 645 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Erken seçim olursa partilerin kasasına 1.9 milyar lira... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T12:29+0300
2021-10-17T12:32+0300
politika
ak parti
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bütçe
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Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi partilere önümüzdeki yıl yapılacak devlet yardımlarının ayrıntısı ortaya çıktı. Bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 645 milyon 164 bin 527 lira para devlet yardımı yapılacak. Yardımların büyük bölümünü yine AK Parti alacak. Normalde 2023 yılında yapılması gereken genel seçimlerin erkene çekilerek 2022 yılına kaydırılması halinde partilerin alacağı devlet yardımı üçe katlanacak ve toplamda 1 milyar 935 milyon 493 bin liraya ulaşacak. 5 partinin kasası adeta para dolacak.AK Parti'ye 280 milyon liraBütçe teklifiyle 2022 yılında genel bütçe gelirlerinin 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin lira olması öngörüldü. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, teklif bu gelir tahminiyle yasalaşırsa barajı aşan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'ye Hazine'den toplam 579 milyon 578 bin lira devlet yardımı yapılacak. Bu yardımın 280 milyon 279 bin lirayla en büyük kısmı AK Parti'ye gidecek. Hazine'den ayrıca CHP'ye 149 milyon 134 bin lira, HDP'ye 77 milyon 65 bin lira, MHP'ye de 73 milyon 99 bin lira yardım parası aktarılacak.Barajı geçen 4 partinin dışında, en son yapılan 2018 seçimlerinde yüzde 10 barajının altında kalıp yüzde 3'ten fazla oy alan İYİ Parti'ye, en düşük yardımı alan siyasi parti olan MHP'nin aldığı yardım tutarına orantılı olarak 65 milyon 588 bin lira verilecek.Yasa gereği genel seçimlerin yapıldığı yıllarda yardımların 3 katı, yerel seçim yıllarında 2 katı tutarında ek yardım ödemesi yapılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri erkene alınırsa partilere 645 milyon liralık bu yardıma ilave olarak 1 milyar 290 milyon 329 bin lira daha para ödenecek. Bu durumda seçime giderken AK Parti'nin kasasına girecek toplam para 841 milyon lirayı bulacak. Aynı şekilde CHP'ye 447 milyon lira, HDP'ye 231 milyon lira, MHP'ye 219 milyon lira ve İYİ Parti'ye de 196 milyon lira ödenecek. Toplam ödeme 1.9 milyarı aşarak rekor düzeye ulaşacak.
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ak parti, chp, mhp, tbmm, bütçe

5 partiye Hazine’den 645 milyon TL

12:29 17.10.2021 (güncellendi: 12:32 17.10.2021)
© AFP 2021 / Ozan KöseTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AFP 2021 / Ozan Köse
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Gelecek yıl AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’ye toplam 645 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Erken seçim olursa partilerin kasasına 1.9 milyar lira girecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi partilere önümüzdeki yıl yapılacak devlet yardımlarının ayrıntısı ortaya çıktı. Bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 645 milyon 164 bin 527 lira para devlet yardımı yapılacak. Yardımların büyük bölümünü yine AK Parti alacak. Normalde 2023 yılında yapılması gereken genel seçimlerin erkene çekilerek 2022 yılına kaydırılması halinde partilerin alacağı devlet yardımı üçe katlanacak ve toplamda 1 milyar 935 milyon 493 bin liraya ulaşacak. 5 partinin kasası adeta para dolacak.

AK Parti'ye 280 milyon lira

Bütçe teklifiyle 2022 yılında genel bütçe gelirlerinin 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin lira olması öngörüldü. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, teklif bu gelir tahminiyle yasalaşırsa barajı aşan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'ye Hazine'den toplam 579 milyon 578 bin lira devlet yardımı yapılacak. Bu yardımın 280 milyon 279 bin lirayla en büyük kısmı AK Parti'ye gidecek. Hazine'den ayrıca CHP'ye 149 milyon 134 bin lira, HDP'ye 77 milyon 65 bin lira, MHP'ye de 73 milyon 99 bin lira yardım parası aktarılacak.
Barajı geçen 4 partinin dışında, en son yapılan 2018 seçimlerinde yüzde 10 barajının altında kalıp yüzde 3'ten fazla oy alan İYİ Parti'ye, en düşük yardımı alan siyasi parti olan MHP'nin aldığı yardım tutarına orantılı olarak 65 milyon 588 bin lira verilecek.
Yasa gereği genel seçimlerin yapıldığı yıllarda yardımların 3 katı, yerel seçim yıllarında 2 katı tutarında ek yardım ödemesi yapılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri erkene alınırsa partilere 645 milyon liralık bu yardıma ilave olarak 1 milyar 290 milyon 329 bin lira daha para ödenecek. Bu durumda seçime giderken AK Parti'nin kasasına girecek toplam para 841 milyon lirayı bulacak. Aynı şekilde CHP'ye 447 milyon lira, HDP'ye 231 milyon lira, MHP'ye 219 milyon lira ve İYİ Parti'ye de 196 milyon lira ödenecek. Toplam ödeme 1.9 milyarı aşarak rekor düzeye ulaşacak.
030102
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