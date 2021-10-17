Arnavutluk’ta dört Rus vatandaşı ölü bulundu

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, isimleri Natalya Burenkova (58), Sergey Burenkov (60), Yekaterina Burenkova (31) ve Nikita Belousov (37) olan dört Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Büyükelçiliğin güvenlik güçleriyle sürekli olarak temasta olduğu ve olayın ayrıntılarının araştırıldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, “Arnavutluk tarafının Rus vatandaşlarının ölüm sebeplerini detaylı bir şekilde araştırmasını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Arnavutluk basınında 15 Ekim’de Kavalye kentinin Qerret köyündeki Gloria otelin sauna bölümünde dört Rus vatandaşının cenazelerinin bulunduğu belirtilmişti. Ön verilere göre bu kişilerin ölüm nedenlerinin boğulma olduğu aktarılıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre, Rusya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, ülkede dört Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.
Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, isimleri Natalya Burenkova (58), Sergey Burenkov (60), Yekaterina Burenkova (31) ve Nikita Belousov (37) olan dört Rus vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.
Büyükelçiliğin güvenlik güçleriyle sürekli olarak temasta olduğu ve olayın ayrıntılarının araştırıldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, “Arnavutluk tarafının Rus vatandaşlarının ölüm sebeplerini detaylı bir şekilde araştırmasını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Arnavutluk basınında 15 Ekim’de Kavalye kentinin Qerret köyündeki Gloria otelin sauna bölümünde dört Rus vatandaşının cenazelerinin bulunduğu belirtilmişti. Ön verilere göre bu kişilerin ölüm nedenlerinin boğulma olduğu aktarılıyor.