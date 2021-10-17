https://tr.sputniknews.com/20211017/bakan-yanik-duyurdu-963-milyon-tllik-odeme-hesaplara-yatiyor-1049902134.html

Bakan Yanık duyurdu: 963 milyon TL'lik ödeme hesaplara yatıyor

Bakan Yanık duyurdu: 963 milyon TL'lik ödeme hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı'... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T15:26+0300

2021-10-17T15:26+0300

2021-10-17T15:26+0300

türkiye

yardım

engelli

destek

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu, 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı.'Vizyonumuz aile odaklı sosyal hizmet'Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yardım, engelli, destek, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı