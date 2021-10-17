https://tr.sputniknews.com/20211017/fifa-baskani-infantinodan-venezuella-lideri-maduroya-ziyaret--1049894097.html

FIFA Başkanı Infantino'dan Venezüella lideri Maduro'ya ziyaret

FIFA Başkanı Infantino'dan Venezüella lideri Maduro'ya ziyaret

FIFA Başkanı Infantino, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu başkent Karakas'ta ziyaret etti. Maduro, Infantino'nun Dünya Kupası hakkındaki düşüncelerine destek... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T09:07+0300

2021-10-17T09:07+0300

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dünya

fifa

nicolas maduro

venezüella

gianni infantino

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu başkent Karakas'ta ziyaret etti. Infantino, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi önerisine destek bulmak amacıyla ziyaretinde, Maduro tarafından Miraflores Sarayı'nda kabul edildi. Maduro'nun desteğine teşekkür eden Infantino, "Venezüella bir futbol, ​​spor ve büyük yetenekler ülkesidir. Bu sporu bu kadar seven bir ülkenin dünyada önemli bir rol oynayabilmesi önemlidir" ifadesini kullandı. Maduro da Infantino'nun Dünya Kupası hakkındaki düşüncelerini desteklediğini vurgulayarak, "1000 futbol sahasıyla ülke genelinde futbolu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Infantino'nun iki yılda bir Dünya Kupası önerisi bana olağanüstü bir fikir gibi geliyor" dedi. Maduro, Twitter hesabından da Infantino ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "Her iki yılda bir çocukların ve biz taraftarların neşesi ve motivasyonu için bu fikre katılıyorum" ifadelerini kullandı. FIFA, düzenlediği anket sonucunda, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine futbolseverlerin önemli bir kısmının sıcak baktığını eylül ayında duyurmuştu. UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Avrupa'nın önemli liglerinin temsilcileri Dünya Kupası'nda format değişikliğine karşı çıkarken, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) ise değişim konusunda FIFA'ya destek verdi.

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fifa, nicolas maduro, venezüella, gianni infantino