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İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
Demirören Haber Ajansı İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde Mehmet Durakoğlu'nun yeniden seçildiği bilgisini paylaştı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T19:11+0300
2021-10-17T19:13+0300
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istanbul barosu, mehmet durakoğlu, son dakika

İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

19:11 17.10.2021 (güncellendi: 19:13 17.10.2021)
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Demirören Haber Ajansı İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde Mehmet Durakoğlu'nun yeniden seçildiği bilgisini paylaştı.
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