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İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
Demirören Haber Ajansı İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde Mehmet Durakoğlu'nun yeniden seçildiği bilgisini paylaştı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T19:11+0300
2021-10-17T19:11+0300
2021-10-17T19:13+0300
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istanbul barosu, mehmet durakoğlu, son dakika
İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı
19:11 17.10.2021 (güncellendi: 19:13 17.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Demirören Haber Ajansı İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde Mehmet Durakoğlu'nun yeniden seçildiği bilgisini paylaştı.