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Köpeğinin ayağını cam kesen Yurttaş gönüllü olarak şişe topluyor
Köpeğinin ayağını cam kesen Yurttaş gönüllü olarak şişe topluyor
Şenol Yurttaş sabah yürüyüşünde köpeği cam parçasına basarak yaralanınca doğadaki cam şişeleri toplamaya başladı. 3 yılda doğadan 746 çuval şişe toplayıp... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T16:43+0300
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ankara
köpek
çuval
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Ankara'da yaşayan Şenol Yurttaş, Ocak 2019'da sabah yürüyüşü yaparken köpeğinin ayağı gelişi güzel atılan cam kırıkları yüzünden kesildi. Köpeğin ayağındaki kesik 4 ayda iyileşti. Yurttaş, o günden sonra doğaya atılan cam şişeleri toplamaya başladı. 3 yıldır Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde mahalle mahalle gezen Yurttaş, 746 çuval cam şişe toplayıp belediyelere teslim etti. Yurttaş, 1000 çuval şişe toplama hedefine ulaşmak için her gün doğaya atılan cam şişeleri toplamaya devam ediyor. Günde 4-5 saat şişe toplayan Yurttaş şunları söyledi:
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ankara, köpek, çuval, şişecam

Köpeğinin ayağını cam kesen Yurttaş gönüllü olarak şişe topluyor

16:43 17.10.2021
© DHAŞenol Yurttaş
Şenol Yurttaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© DHA
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Şenol Yurttaş sabah yürüyüşünde köpeği cam parçasına basarak yaralanınca doğadaki cam şişeleri toplamaya başladı. 3 yılda doğadan 746 çuval şişe toplayıp belediyelere teslim eden Yurttaş, "İnsanlar doğayı kirletmekten vazgeçsinler. Birçok sokak köpeği var. Cam kırıkları hayvanların ayağını kesebilir. Ormanlar için de çok tehlikeli" dedi.
Ankara'da yaşayan Şenol Yurttaş, Ocak 2019'da sabah yürüyüşü yaparken köpeğinin ayağı gelişi güzel atılan cam kırıkları yüzünden kesildi. Köpeğin ayağındaki kesik 4 ayda iyileşti. Yurttaş, o günden sonra doğaya atılan cam şişeleri toplamaya başladı.
3 yıldır Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde mahalle mahalle gezen Yurttaş, 746 çuval cam şişe toplayıp belediyelere teslim etti. Yurttaş, 1000 çuval şişe toplama hedefine ulaşmak için her gün doğaya atılan cam şişeleri toplamaya devam ediyor.
Günde 4-5 saat şişe toplayan Yurttaş şunları söyledi:
Bugüne kadar 746 çuval cam şişe topladım. Yaklaşık 500 tane de araç lastiği topladım. İnsanların doğaya verdiği zararı gözler önüne sermek istiyorum. İnsanlar gerçekten doğayı çok hor kullanıyorlar. Doğa bunları hak etmiyor. Kendime bin çuval cam şişe toplayacağıma dair hedef koydum. Hedefe yaklaştım. İnsanlar doğaya zarar vermesin diye mücadele ediyorum. Cam şişeleri doğaya atmaktan bir an önce vazgeçsinler.
Belediyeler bu konuda çok duyarlı. Aradığım zaman şişeleri topladığım yerden araçla alıyorlar. Sanırım bin çuval hedefine ulaştıktan sonrada cam şişe toplamaya devam edeceğim. Şişelerin doğaya atılmaması gerektiğini birilerinin anlatması gerekiyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapıp dualar alıyorum. Bu bana yetiyor. Çok yoruluyorum ama gün sonunda belediyenin aracıyla çuvallar buradan giderken benim yorgunluğum da gidiyor. İnsanlar doğayı kirletmekten vazgeçsinler. Birçok sokak köpeği var. Cam kırıkları hayvanların ayağını kesebilir. Ormanlık alanlar için de çok tehlikeli. Doğanın dengesini bozmak istemiyorsan, arkanda ayak izinden başka bir şey bırakma.
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