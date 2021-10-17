La Casa de Papel'in Berlin'i Alonso, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu

© AALa Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, Filipo'nun Kitabı adlı yeni eseri için düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.
1/5
© AA
La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, Filipo'nun Kitabı adlı yeni eseri için düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.
© AAİstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapılan imza gününe yoğun ilgi gösterildi.
2/5
© AA
İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapılan imza gününe yoğun ilgi gösterildi.
© AAAlonso'nun bir hayranı, Berlin karakterinin dizideki kostümüyle imza gününe katıldı.
3/5
© AA
Alonso'nun bir hayranı, Berlin karakterinin dizideki kostümüyle imza gününe katıldı.
© AAPedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.
4/5
© AA
Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.
© AAEpsilon Yayınevi'nden okura ulaşan Filipo'nun Kitabı'nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.
5/5
© AA
Epsilon Yayınevi'nden okura ulaşan Filipo'nun Kitabı'nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.
1/5
© AA
La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, Filipo'nun Kitabı adlı yeni eseri için düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.
2/5
© AA
İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapılan imza gününe yoğun ilgi gösterildi.
3/5
© AA
Alonso'nun bir hayranı, Berlin karakterinin dizideki kostümüyle imza gününe katıldı.
4/5
© AA
Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.
5/5
© AA
Epsilon Yayınevi'nden okura ulaşan Filipo'nun Kitabı'nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.