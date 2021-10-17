Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211017/la-casa-de-papelin-berlini-alonso-kitabinin-imza-gununde-hayranlariyla-bulustu-1049903876.html
La Casa de Papel'in Berlin'i Alonso, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu
La Casa de Papel'in Berlin'i Alonso, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu
‘La Casa de Papel’de Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso O'choro, ‘Filipo'nun Kitabı’ adlı yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen ikinci imza... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T16:28+0300
2021-10-17T16:28+0300
multimedya
berlin
kitap
la casa de papel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049903591_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2b5c746a12f72565561a9e06a1856364.jpg
https://tr.sputniknews.com/20211012/la-casa-de-papelin-berlini-pedro-alonso-istanbulda-1049756047.html
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049903591_87:0:1154:800_1920x0_80_0_0_51eee534eaf0cce0be7d6f5be5d4d281.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
berlin, kitap, la casa de papel

La Casa de Papel'in Berlin'i Alonso, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu

16:28 17.10.2021
© AALa Casa de Papel'in Berlin'i O'choro, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu
La Casa de Papel'in Berlin'i O'choro, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
Abone ol
‘La Casa de Papel’de Berlin karakterini canlandıran oyuncu Pedro Alonso O'choro, ‘Filipo'nun Kitabı’ adlı yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen ikinci imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.
© AALa Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, Filipo'nun Kitabı adlı yeni eseri için düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.
La Casa de Papel'in Berlin'i O'choro, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, Filipo'nun Kitabı adlı yeni eseri için düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.
© AAİstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapılan imza gününe yoğun ilgi gösterildi.
La Casa de Papel'in Berlin'i O'choro, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapılan imza gününe yoğun ilgi gösterildi.
© AAAlonso'nun bir hayranı, Berlin karakterinin dizideki kostümüyle imza gününe katıldı.
La Casa de Papel'in Berlin'i O'choro, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Alonso'nun bir hayranı, Berlin karakterinin dizideki kostümüyle imza gününe katıldı.
© AAPedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.
La Casa de Papel'in Berlin'i O'choro, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.
© AAEpsilon Yayınevi'nden okura ulaşan Filipo'nun Kitabı'nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.
La Casa de Papel'in Berlin'i O'choro, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Epsilon Yayınevi'nden okura ulaşan Filipo'nun Kitabı'nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.
1/5
© AA
La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, Filipo'nun Kitabı adlı yeni eseri için düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.
2/5
© AA
İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapılan imza gününe yoğun ilgi gösterildi.
3/5
© AA
Alonso'nun bir hayranı, Berlin karakterinin dizideki kostümüyle imza gününe katıldı.
4/5
© AA
Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.
5/5
© AA
Epsilon Yayınevi'nden okura ulaşan Filipo'nun Kitabı'nda, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'nun geçmişine yaptığı spiritüel yolculuk işleniyor.
La Casa De Papel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
YAŞAM
'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da
12 Ekim, 18:08
000100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce