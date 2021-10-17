La Casa de Papel'in Berlin'i Alonso, kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu

© AA Pedro Alonso O'choro, kendi anlatıcı sesine yer verdiği eserinde kendisini bulduğunu söyledi.Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.