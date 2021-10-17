https://tr.sputniknews.com/20211017/sakalasmak-istedi-kirmizi-kart-gorunce-gozyaslarina-boguldu-1049901446.html

Şakalaşmak istedi, kırmızı kart görünce gözyaşlarına boğuldu

Şakalaşmak istedi, kırmızı kart görünce gözyaşlarına boğuldu

Dün oynanan Lazio-Inter maçı ilginç anlara sahne oldu. Dev maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Lazio idi. Maçın son düdüğünün ardından yaşanan ilginç olayda... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T14:51+0300

2021-10-17T14:51+0300

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kırmızı kart

spor

lazio

gerginlik

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Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun oyuncusu Luiz Felipe, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Correa'nın sırtına atladı. Son dakikaları çok gergin geçen maçta Correa, sırtına atlayanın kim olduğunu göremeyince önce dirsek, sonra yumruk savurdu.Posta'nın aktardığına göre, Luiz Felipe geri kaçıp yakın arkadaşına kendini gösterince Correa durumu fark edip sakinleşti, ancak iş işten geçti.Hakem, olayı 'iki yakın arkadaşın şakalaşması' olarak değil, 'rakibi tahrik' olarak değerlendirip kırmızı kartını çıkardı ve Luiz Felipe oyundan atıldı.Şakalaşmak isterken kırmızı kart gören Felipe gözyaşları içerisinde çevresindekilere ve hakeme durumu anlattı ancak fayda etmedi.

lazio

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kırmızı kart, lazio, gerginlik