Şakalaşmak istedi, kırmızı kart görünce gözyaşlarına boğuldu

Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun oyuncusu Luiz Felipe, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Correa'nın sırtına atladı. Son dakikaları çok gergin geçen maçta Correa, sırtına atlayanın kim olduğunu göremeyince önce dirsek, sonra yumruk savurdu.Posta'nın aktardığına göre, Luiz Felipe geri kaçıp yakın arkadaşına kendini gösterince Correa durumu fark edip sakinleşti, ancak iş işten geçti.Hakem, olayı 'iki yakın arkadaşın şakalaşması' olarak değil, 'rakibi tahrik' olarak değerlendirip kırmızı kartını çıkardı ve Luiz Felipe oyundan atıldı.Şakalaşmak isterken kırmızı kart gören Felipe gözyaşları içerisinde çevresindekilere ve hakeme durumu anlattı ancak fayda etmedi.
Dün oynanan Lazio-Inter maçı ilginç anlara sahne oldu. Dev maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Lazio idi. Maçın son düdüğünün ardından yaşanan ilginç olayda Lazio'dan Luiz Felipe kırmızı kart gördü.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun oyuncusu Luiz Felipe, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Correa'nın sırtına atladı. Son dakikaları çok gergin geçen maçta Correa, sırtına atlayanın kim olduğunu göremeyince önce dirsek, sonra yumruk savurdu.
Posta'nın aktardığına göre, Luiz Felipe geri kaçıp yakın arkadaşına kendini gösterince Correa durumu fark edip sakinleşti, ancak iş işten geçti.