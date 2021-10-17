https://tr.sputniknews.com/20211017/salginin-baslamasindan-bu-yana-ilk-kabenin-etrafindaki-bariyerler-kaldirildi-1049891010.html

Salgının başlamasından bu yana ilk: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Salgının başlamasından bu yana ilk: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Suudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T00:21+0300

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koronavirüs

suudi arabistan

kabe

mescid-i haram

mescid-i nebevi

koronavirüs

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Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin yarından itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve yarın sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.

suudi arabistan

kabe

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suudi arabistan, kabe, mescid-i haram, mescid-i nebevi, koronavirüs