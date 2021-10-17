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Salgının başlamasından bu yana ilk: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı
Salgının başlamasından bu yana ilk: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı
Suudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T00:21+0300
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koronavirüs
suudi arabistan
kabe
mescid-i haram
mescid-i nebevi
koronavirüs
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Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin yarından itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve yarın sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.
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suudi arabistan, kabe, mescid-i haram, mescid-i nebevi, koronavirüs

Salgının başlamasından bu yana ilk: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

00:21 17.10.2021
© İHA / HAMAD ALNAJJARSuudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Suudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / HAMAD ALNAJJAR
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Suudi Arabistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin yarından itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve yarın sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.
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