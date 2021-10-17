TBMM Başkanı Şentop'tan 3 dilde paylaşım: 'Fransa’nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ekim 1961’de Cezayirli göstericilerin Paris’te öldürmesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından Türkçe, Fransızca ve Arapça olarak bir paylaşımda bulundu.Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz" ifadelerine yer verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla Türkçe, Fransızca ve Arapça bir mesaj paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ekim 1961’de Cezayirli göstericilerin Paris’te öldürmesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından Türkçe, Fransızca ve Arapça olarak bir paylaşımda bulundu.
Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz" ifadelerine yer verdi.
Fransa, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdü.
Cezayir Meclis Başkanı @boughali_brahim 'nin sözlerini tekrarlıyorum: "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz."