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TBMM Başkanı Şentop'tan 3 dilde paylaşım: 'Fransa’nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak'
TBMM Başkanı Şentop'tan 3 dilde paylaşım: 'Fransa’nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak'
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla Türkçe, Fransızca ve Arapça... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ekim 1961’de Cezayirli göstericilerin Paris’te öldürmesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından Türkçe, Fransızca ve Arapça olarak bir paylaşımda bulundu.Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz" ifadelerine yer verdi.
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TBMM Başkanı Şentop'tan 3 dilde paylaşım: 'Fransa’nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak'

23:09 17.10.2021 (güncellendi: 23:12 17.10.2021)
© AAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla Türkçe, Fransızca ve Arapça bir mesaj paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ekim 1961’de Cezayirli göstericilerin Paris’te öldürmesinin yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından Türkçe, Fransızca ve Arapça olarak bir paylaşımda bulundu.
Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz" ifadelerine yer verdi.
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