https://tr.sputniknews.com/20211017/umit-ozdagdan-bakan-soyluya-bana-herhangi-bir-saldirida-sorumlu-siz-olacaksiniz-1049899192.html

Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'

Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Sayın Soylu, parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T13:20+0300

2021-10-17T13:20+0300

2021-10-17T13:20+0300

politika

ümit özdağ

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

suikast

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından seslendi.Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sayın @suleymansoylu parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız!" notunu düştü.Özdağ şunları söyledi;Özdağ 4 gün önce katıldığı HaberTürk yayınında da kendisiyle ilgili suikast bilgisi aldığını ifade etmişti. Özdağ "Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bir bilgi geldi. Ben gayri resmi öğrendim" demişti.

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ümit özdağ, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, suikast, zafer partisi