Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211017/umit-ozdagdan-bakan-soyluya-bana-herhangi-bir-saldirida-sorumlu-siz-olacaksiniz-1049899192.html
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Sayın Soylu, parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T13:20+0300
2021-10-17T13:20+0300
politika
ümit özdağ
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
suikast
zafer partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043621764_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_37b5d162f86d7f95ac33e3b6fca81381.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından seslendi.Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sayın @suleymansoylu parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız!" notunu düştü.Özdağ şunları söyledi;Özdağ 4 gün önce katıldığı HaberTürk yayınında da kendisiyle ilgili suikast bilgisi aldığını ifade etmişti. Özdağ "Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bir bilgi geldi. Ben gayri resmi öğrendim" demişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043621764_128:0:877:562_1920x0_80_0_0_f9282a36e7b4fbcc335c70272bd50326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümit özdağ, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, suikast, zafer partisi

Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'

13:20 17.10.2021
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AA
Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Sayın Soylu, parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından seslendi.
Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sayın @suleymansoylu parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız!" notunu düştü.
Özdağ şunları söyledi;
"Benim ve haftada 6 gün günde 16 saat çalışan koruma polisim evinde yatıyor ve dinleniyor, bu da onun insanlık hakkı. Ama benim pazar günü de olsa çalışmam gerekiyor. İkametgahımdan çıktım ve şimdi çalışmaya başlayacağım. Tek başımayım, yanımda korumam yok ve sadece videonun çekilmesine yardımcı olan, üzerinde silah olmayan arabayı sürecek partili arkadaşım var. Bana herhangi bir saldırı olursa bu saldırıyı yapan terör örgütünden sonra parti genel başkanlarına tahsis edilen koruma ekibini tahsis etmemekte direnen siz bu saldırının ikinci sorumlusu olacaksınız."
Özdağ 4 gün önce katıldığı HaberTürk yayınında da kendisiyle ilgili suikast bilgisi aldığını ifade etmişti. Özdağ "Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bir bilgi geldi. Ben gayri resmi öğrendim" demişti.
151000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:37Washington'dan çekmediği kalmayan Haiti'de misyonerlerle ailelerinden oluşan 17 ABD'li kaçırıldı
13:32Sağlık Bakanlığı haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı
13:32Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması
13:20Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'
13:18Cam sanatçılarından defile
12:57Geniş çaplı vale ve taksi denetimi: 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı
12:5628 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu
12:42Rusya'daki günlük vaka sayısında yeni rekor
12:39Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
12:295 partiye Hazine’den 645 milyon TL
12:14Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Nasıl olur da memurları tehdit edersin?
12:06Wanda Nara- Mauro Icardi çifti ayrılıyor: 'Bir k..tak için aileni mahvettin'
11:58Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım
11:50Prof. Dr. Ceyhan: Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem ayırt edemem
11:47Akrabasının kimliğiyle ameliyat oldu
11:35Türkiye'de geçen yıl en fazla satılan ilaç belli oldu
11:27Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı
11:12TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz
11:1013 yaşındaki öğrenci pandemide arkadaşlarıyla oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale aktardı
10:5937 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü