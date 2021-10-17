https://tr.sputniknews.com/20211017/volkan-demirel-cok-iyi-santrfor-oynarim-1049896966.html

Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım

Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım

Eski kaleci Volkan Demirel, canlı yayında "Çok iyi santrfor oynarım" dedi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

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volkan demirel

santrafor

spor

kaleci

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Eski kaleci Volkan Demirel, "Çok iyi santrfor oynarım" şeklinde konuştu.‘Çık bakalım oynayabilecek misin, olay o'Volkan Demirel, "Oynamak isteyip de oynadıktan sonra karşılığını vermek o soru işareti. Onu yapamayan oyuncular var. Ben de şu an derim ki oynamak isterim, çık bakalım oynayabilecek misin, olay o" dedi.Feyyaz Uçar: Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyorMilliyet’in aktardığına göre Feyyaz Uçar ise, "Mutsuz oyuncu diye bir terim var. Biz hiç mutsuz olamadık Tugay. Bize hiç mutsuz demediler. Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor. Adaptasyon tabii önemli işin şakası bir yana" ifadelerini kullandı.‘2-3 antrenmana oynarım’Milliyet’in aktardığına göre, Tugay Kerimoğlu'nun "Şu anda oynayabilir misin?" sorusuna Volkan Demirel “Kalede oynarım, 2-3 antrenmana bakar" cevabını verdi.Feyyaz Uçar'ın "Başka nerede oynatacaktık seni? Kalede oynatacağız tabii seni" sözlerine eski kaleci, "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.

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volkan demirel, santrafor, kaleci