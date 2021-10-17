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Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım
Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım
Eski kaleci Volkan Demirel, canlı yayında "Çok iyi santrfor oynarım" dedi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T11:58+0300
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volkan demirel
santrafor
spor
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Eski kaleci Volkan Demirel, "Çok iyi santrfor oynarım" şeklinde konuştu.‘Çık bakalım oynayabilecek misin, olay o'Volkan Demirel, "Oynamak isteyip de oynadıktan sonra karşılığını vermek o soru işareti. Onu yapamayan oyuncular var. Ben de şu an derim ki oynamak isterim, çık bakalım oynayabilecek misin, olay o" dedi.Feyyaz Uçar: Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyorMilliyet’in aktardığına göre Feyyaz Uçar ise, "Mutsuz oyuncu diye bir terim var. Biz hiç mutsuz olamadık Tugay. Bize hiç mutsuz demediler. Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor. Adaptasyon tabii önemli işin şakası bir yana" ifadelerini kullandı.‘2-3 antrenmana oynarım’Milliyet’in aktardığına göre, Tugay Kerimoğlu'nun "Şu anda oynayabilir misin?" sorusuna Volkan Demirel “Kalede oynarım, 2-3 antrenmana bakar" cevabını verdi.Feyyaz Uçar'ın "Başka nerede oynatacaktık seni? Kalede oynatacağız tabii seni" sözlerine eski kaleci, "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.
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volkan demirel, santrafor, kaleci

Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım

11:58 17.10.2021 (güncellendi: 12:00 17.10.2021)
© Fotoğraf : DHAVolkan Demirel
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Eski kaleci Volkan Demirel, canlı yayında "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Eski kaleci Volkan Demirel, "Çok iyi santrfor oynarım" şeklinde konuştu.

‘Çık bakalım oynayabilecek misin, olay o'

Volkan Demirel, "Oynamak isteyip de oynadıktan sonra karşılığını vermek o soru işareti. Onu yapamayan oyuncular var. Ben de şu an derim ki oynamak isterim, çık bakalım oynayabilecek misin, olay o" dedi.

Feyyaz Uçar: Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor

Milliyet’in aktardığına göre Feyyaz Uçar ise, "Mutsuz oyuncu diye bir terim var. Biz hiç mutsuz olamadık Tugay. Bize hiç mutsuz demediler. Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor. Adaptasyon tabii önemli işin şakası bir yana" ifadelerini kullandı.

‘2-3 antrenmana oynarım’

Milliyet’in aktardığına göre, Tugay Kerimoğlu'nun "Şu anda oynayabilir misin?" sorusuna Volkan Demirel “Kalede oynarım, 2-3 antrenmana bakar" cevabını verdi.
Feyyaz Uçar'ın "Başka nerede oynatacaktık seni? Kalede oynatacağız tabii seni" sözlerine eski kaleci, "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.
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