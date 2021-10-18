https://tr.sputniknews.com/20211018/abdli-restoran-zinciri-ic-camasiri-gorunumlu-uniformadan-geri-adim-atti-1049930331.html

ABD'li restoran zinciri 'iç çamaşırı' görünümlü üniformadan geri adım attı

ABD'li restoran zinciri 'iç çamaşırı' görünümlü üniformadan geri adım attı

ABD’li restoran zinciri Hooters, kadın çalışanlara giymeleri için dağıttığı iç çamaşırı benzeri yeni üniformalarının neden olduğu tepki üzerine kararından... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:05+0300

2021-10-18T15:05+0300

2021-10-18T15:08+0300

yaşam

abd

şort

iç çamaşırı

restoran

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ABD'li 38 yıllık restoran zinciri Hooters, çok sayıda çalışanınını işi bırakma noktasına getiren ‘iç çamaşırından farksız' yeni üniforma kararından geri adım attı. TikTok hesaplarından tepkilerini dile getiren çalışanlar, işi bırakma noktasına geldiklerini aktarmıştı. Yeni kıyafet kuralını Tiktok’ta paylaşan çalışanlardan Songer isimli üniversite öğrencisi, New York Post’a yaptığı açıklamada, “Şortların artık kapattığı hiçbir şey yok. Bu yüzden Hooters kızlarının hepsi çok kızgın. 1 yıl önce işe alındığımda giymek için anlaştığım kıyafet bu değildi” demişti. Tepkiler üzerine Hooters'ın sözcüsü, dileyen çalışanların üniforma olarak eski şortları giymeye devam edebileceğini açıklayarak kadınların kendi vücut tiplerine ve kişisel imajlarına göre istediği şortu seçebileceğini ifade etti.

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abd, şort, iç çamaşırı, restoran