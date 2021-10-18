Ahmet Ümit: Bugün olsa Sabah gazetesine konuşmazdım

“Tayyip Erdoğan Gezi olaylarından sonra, bir strateji değişikliğine gitti siyasette. O strateji değişikliği şuydu: ‘Kamplaştırmak, bölmek…’ ‘Yüzde 50’yi evde zor tutuyorum’ sözünü ilk Gezi olayları sırasında kullandı ve bu strateji tuttu. Yani kendi kitlesini sürekli konsolide etti. Benim kullandığım cümle tümüyle bunu yıkmak içindi. Yani Tayyip Erdoğan’ın elinden bu silahı almak için kullandığım bir cümleydi bu. Benim yapmaya çalıştığım şey, işte bu kamplaştırmayı ortadan kaldırmak, yok etmekti. İnsanlar diyor ‘Sabah gazetesine niye röportaj verdin’ Niye vermeyeyim? Her yerde konuşmamız gerekmiyor mu? Benim her yerde çıkıp anlatmam gerekmiyor mu? Nerede anlatacağım? O dönem muhalefetin pek de aktif olmadığını, pasif olduğunu da görebiliriz. Dolayısıyla burada söylediğim şeyin hepsine şu anda da katılırım ama bugün olsa aynı gemideyiz lafını kullanmam. Bugün aynı söyleşiyi vermem. Pişman değilim ama bugün vermem. Çünkü o gün bu kadar değildi. Zaten aradıklarında da vermiyorum.”