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Alman hükümetine gaz durumunu Rusya ile görüşme çağrısı
Alman hükümetine gaz durumunu Rusya ile görüşme çağrısı
Almanya’da Birlik 90/Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, mevcut Alman hükümetini Rusya ile Avrupa'daki gaz piyasasındaki durumu görüşmeye çağırdı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T23:40+0300
2021-10-18T23:40+0300
ekonomi
rusya
almanya
gaz
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Almanya’da Birlik 90/Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, ARD televizyonuna verdiği demeçte mevcut Alman hükümetine Rusya ile Avrupa'daki gaz piyasasındaki durumu görüşme çağrısında bulundu.Bugün ‘doğalgaza talebin yüksek’ olduğuna dikkat çeken Habeck, aynı zamanda Avrupa pazarındaki gaz fiyatlarının artışından dolayı Moskova’yı sorumlu tuttu.Habeck, “Biz Rusya'ya bağımlıyız, Rusya gaz tedarikini kısıyor. Depolar tamamen dolu değil. Hükümet, durumu değiştirmek için mümkün olan en kısa sürede Rusya ile diyaloğa girmeli” diye konuştu.Bununla birlikte Rus doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2’nin şimdilik işletmeye alınamadığını ileri süren Alman politikacı, “Kuzey Akım 2 şimdilik çalışmak için izin alamıyor. Rusya bizimle bir çeşit poker oynuyor. Bu, mevcut hükümetin en azından tartışabileceği bir dış politika meselesidir” ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Ekonomisi Doğu Komitesi İcra Direktörü Michael Harms, Rusya'nın Avrupa'daki gaz fiyatlarında meydana gelen artışın sorumlusu olamayacağını belirtmişti. Harms ayrıca Rusya'nın Kuzey Akım 2 gaz boru hattının işletmeye alınmasını hızlandırmak için Berlin ve AB Komisyonu'na şantaj yaptığı iddialarını da kabul etmemişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin Avrupa’daki sistem kusurları olduğunu vurgulamıştı.Avrupa pazarındaki gaz fiyatı son aylarda neredeyse ikiye katladı. Ağustos başında yakıtın bin metreküpü 515 dolar seviyesindeyken, bir ay sonra 614 dolara yükseldi, eylül sonlarında ise iki katına çıktı. Daha sonra fiyatta geri çekilme olsa da şu anki gaz fiyatları hala 1.000 dolar seviyesini aşıyor.Uzmanlara göre bu artışın nedeni, Avrupa’daki gaz depolama tesislerindeki doluluk seviyesinin düşük kalması, ana tedarikçilerin gaz arzını sınırlaması ve Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) olan yüksek talep.
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rusya, almanya, gaz

Alman hükümetine gaz durumunu Rusya ile görüşme çağrısı

23:40 18.10.2021
© AP Photo / Tony GutierrezDoğal Gaz, Enerji
Doğal Gaz, Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Tony Gutierrez
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Almanya’da Birlik 90/Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, mevcut Alman hükümetini Rusya ile Avrupa'daki gaz piyasasındaki durumu görüşmeye çağırdı.
Almanya’da Birlik 90/Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, ARD televizyonuna verdiği demeçte mevcut Alman hükümetine Rusya ile Avrupa'daki gaz piyasasındaki durumu görüşme çağrısında bulundu.
Bugün ‘doğalgaza talebin yüksek’ olduğuna dikkat çeken Habeck, aynı zamanda Avrupa pazarındaki gaz fiyatlarının artışından dolayı Moskova’yı sorumlu tuttu.
Habeck, “Biz Rusya'ya bağımlıyız, Rusya gaz tedarikini kısıyor. Depolar tamamen dolu değil. Hükümet, durumu değiştirmek için mümkün olan en kısa sürede Rusya ile diyaloğa girmeli” diye konuştu.
Bununla birlikte Rus doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2’nin şimdilik işletmeye alınamadığını ileri süren Alman politikacı, “Kuzey Akım 2 şimdilik çalışmak için izin alamıyor. Rusya bizimle bir çeşit poker oynuyor. Bu, mevcut hükümetin en azından tartışabileceği bir dış politika meselesidir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Ekonomisi Doğu Komitesi İcra Direktörü Michael Harms, Rusya'nın Avrupa'daki gaz fiyatlarında meydana gelen artışın sorumlusu olamayacağını belirtmişti. Harms ayrıca Rusya'nın Kuzey Akım 2 gaz boru hattının işletmeye alınmasını hızlandırmak için Berlin ve AB Komisyonu'na şantaj yaptığı iddialarını da kabul etmemişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz fiyatlarındaki artışın başlıca nedeninin Avrupa’daki sistem kusurları olduğunu vurgulamıştı.
Avrupa pazarındaki gaz fiyatı son aylarda neredeyse ikiye katladı. Ağustos başında yakıtın bin metreküpü 515 dolar seviyesindeyken, bir ay sonra 614 dolara yükseldi, eylül sonlarında ise iki katına çıktı. Daha sonra fiyatta geri çekilme olsa da şu anki gaz fiyatları hala 1.000 dolar seviyesini aşıyor.
Uzmanlara göre bu artışın nedeni, Avrupa’daki gaz depolama tesislerindeki doluluk seviyesinin düşük kalması, ana tedarikçilerin gaz arzını sınırlaması ve Asya'da sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) olan yüksek talep.
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