https://tr.sputniknews.com/20211018/belarus-lideri-lukasenko-bati-minskte-iktidari-degistirmeyi-planliyor-1049936974.html

Belarus lideri Lukaşenko: Batı, Minsk'te iktidarı değiştirmeyi planlıyor

Belarus lideri Lukaşenko: Batı, Minsk'te iktidarı değiştirmeyi planlıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksadnr Lukaşenko, Batı ülkelerinin, Belarus’ta iktidarı değiştirmeyi amaçladığını belirtti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T17:04+0300

2021-10-18T17:04+0300

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Kolluk kuvvetleri mensuplarıyla görüşen Lukaşenko, “Başarısız darbe girişiminin düşmanın planlarını değiştirmediğini herkesten çok daha iyi biliyorsunuz. Kolektif Batı, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye devam ederek iktidar değişikliği amaçlıyor. Bu planların bizim için en tehlikeli yanı, ülkemizin bağımsızlığının yok edilmesi. Bunu hep aklımızda tutmalıyız. Bunu, her gün, her saat anlamalı ve hissetmeliyiz, özellikle de siz” ifadesini kullandı.Batı’nın amaçlarına ulaşmak için yaptırımlara başvurduğunu söyleyen Lukaşenko, “Protestolar, aşırılık, terör finanse ediliyor. Militanlar toplanıyor ve eğitiliyor. Bunu bilmenin yanı sıra, buna karşı çalışıyoruz” diye kaydetti.Yeni darbe girişiminin olası tarihinin, anayasa referandumunun yapılacak dönem olduğunu dile getiren Belarus lideri, bu amaçla diğer ülkelerde denenen modern enformasyon teknolojilerinin kullanıldığını, Belarus halkında iktidarın olumsuz imajını oluşturmayı amaçlayan psikolojik savaşın başlatıldığını söyledi.Lukaşenko, “Bu etki yöntemleriyle, devlet memurlarını ve kolluk güçleri mensuplarını, halkın iktidara destek vermediğine ikna etmek ve iktidarın izlediği politikanın hatalı olduğu yönünde şüpheler uyandırmak amaçlanıyor” diye açıkladı.Ayrıca ülkenin savunma ve ekonomi tesislerine yönelik sabotajların planlandığını anlatan Belarus lideri, Polonya ve Baltık ülkelerindeki siyasi göç merkezlerinin radikalleri yıldırma eylemlerine hazırladığını belirterek, “Yabancı gizli servisler ve yardakçıları, emekçi kolektifler içindeki durumu inceliyor, grevler kışkırtmaya çalışıyorlar” dedi.

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