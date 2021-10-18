Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211018/ceylan-ertemden-yesim-salkima-gundem-olmak-icin-moda-olan-bir-davranis-turu-bos-keseden-sallamak-1049918621.html
Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak
Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak
Şarkıcı Ceylan Ertem, Yeşim Salkım'ın "Sanatçı politik olmamalı" ifadelerini "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak" ifadeleriyle... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T10:47+0300
2021-10-18T10:46+0300
yaşam
tamer karadağlı
ceylan ertem
yeşim salkım
nihal yalçın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049526154_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c0a2c00927545ea34510e3f02f700423.jpg
“Sanatçı politik olmamalı” diyerek oyuncu Tamer Karadağlı'nın Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a yönelik davranışlarına destek olan şarkıcı Yeşim Salkım'a müzisyen Ceylan Ertem'den, "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak" yanıtı geldi.Ertem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, baş kaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir" ifadesini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049526154_71:0:1138:800_1920x0_80_0_0_1172000a68c2676a555808b240cf56d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tamer karadağlı, ceylan ertem, yeşim salkım, nihal yalçın

Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak

10:47 18.10.2021
© InstagramCeylan Ertem
Ceylan Ertem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Instagram
Abone ol
Şarkıcı Ceylan Ertem, Yeşim Salkım'ın "Sanatçı politik olmamalı" ifadelerini "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak" ifadeleriyle yorumladı.
“Sanatçı politik olmamalı” diyerek oyuncu Tamer Karadağlı'nın Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a yönelik davranışlarına destek olan şarkıcı Yeşim Salkım'a müzisyen Ceylan Ertem'den, "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak" yanıtı geldi.
Ertem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, baş kaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir" ifadesini kullandı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:58Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıkladı: '3. doz BioNTech koronavirüsün bulaşmasını tamamen durduracak'
10:55Kalp krizi geçirdiği sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı, milyonda bir görülen kitle olduğu ortaya çıktı
10:47Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak
10:44Çin ordusundan CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı
10:41Kurz 'anket ve popülarite sahtekarlığı yapıp eleştirel medyayı cezalandırmayı kurumsallaştırdı'
10:28Afganistan'da yoksul aileler, geçinebilmek için çocuklarını satıyor
10:27Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor
10:15İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı
10:12Volkan Demirel: Muslera'nın kıymetini bilsinler
10:07AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Milli Eğitim Bakanı Özer ile sürecek
10:03Hasta yakınları doktora saldırdı
09:55Enes Batur’dan Okan Bayülgen'e yanıt: Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim
09:54Yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselecek
09:50'İsrail, savaş durumunda Hizbullah'tan günde 2000-2500 roket saldırısı bekliyor'
09:48Rap şarkıcısı Murda, havaalanında gözaltına alındı
09:30Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: Formula 1, İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı
09:28Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor
09:26Facebook, 'metaverse' inşa etmek için Avrupa'da 10 bin bişiyi işe alacak
09:17Esra Hankulu'nun bilirkişi raporu: 'Müdahale edilse kurtulurdu'
09:13Genel Sağlık-İş Sendikası: 'İstifalar arttı, hastalara bakacak doktor kalmadı'