Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak

“Sanatçı politik olmamalı” diyerek oyuncu Tamer Karadağlı'nın Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a yönelik davranışlarına destek olan şarkıcı Yeşim Salkım'a müzisyen Ceylan Ertem'den, "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak" yanıtı geldi.Ertem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, baş kaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir" ifadesini kullandı.
Şarkıcı Ceylan Ertem, Yeşim Salkım'ın "Sanatçı politik olmamalı" ifadelerini "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak" ifadeleriyle yorumladı.
“Sanatçı politik olmamalı” diyerek oyuncu Tamer Karadağlı'nın Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a yönelik davranışlarına destek olan şarkıcı Yeşim Salkım'a müzisyen Ceylan Ertem'den,"Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak" yanıtı geldi.
Ertem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, baş kaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir" ifadesini kullandı.
Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak
Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, baş kaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir! https://t.co/3MxBNf3f85