https://tr.sputniknews.com/20211018/ceylan-ertemden-yesim-salkima-gundem-olmak-icin-moda-olan-bir-davranis-turu-bos-keseden-sallamak-1049918621.html

Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak

Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak

Şarkıcı Ceylan Ertem, Yeşim Salkım'ın "Sanatçı politik olmamalı" ifadelerini "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak" ifadeleriyle... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T10:47+0300

2021-10-18T10:47+0300

2021-10-18T10:46+0300

yaşam

tamer karadağlı

ceylan ertem

yeşim salkım

nihal yalçın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049526154_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c0a2c00927545ea34510e3f02f700423.jpg

“Sanatçı politik olmamalı” diyerek oyuncu Tamer Karadağlı'nın Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a yönelik davranışlarına destek olan şarkıcı Yeşim Salkım'a müzisyen Ceylan Ertem'den, "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak" yanıtı geldi.Ertem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, baş kaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir" ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tamer karadağlı, ceylan ertem, yeşim salkım, nihal yalçın