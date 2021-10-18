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https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskani-erdogan-angola-meclisine-hitap-ediyor-1049936437.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T16:49+0300
2021-10-18T16:49+0300
2021-10-18T17:06+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
angola
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ülke meclisinde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz.- Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.- İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.- Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz.- Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.
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recep tayyip erdoğan, angola
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz 16:49 18.10.2021 (güncellendi: 17:06 18.10.2021)
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ülke meclisinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz.
- Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.
- İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.
- Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz.
- Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.