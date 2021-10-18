https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskani-erdogan-angola-meclisine-hitap-ediyor-1049936437.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:49+0300

2021-10-18T16:49+0300

2021-10-18T17:06+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

angola

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ülke meclisinde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz.- Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.- İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.- Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz.- Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

angola

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recep tayyip erdoğan, angola