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https://tr.sputniknews.com/20211018/genel-saglik-is-sendikasi-istifalar-artti-hastalara-bakacak-doktor-kalmadi-1049915688.html
Genel Sağlık-İş Sendikası: 'İstifalar arttı, hastalara bakacak doktor kalmadı'
Genel Sağlık-İş Sendikası: 'İstifalar arttı, hastalara bakacak doktor kalmadı'
Genel Sağlık-İş Sendikası Dr. Derya Uğur, “Hekimler art arda istifa ediyor. Kimi hastanelerde istifalar nedeniyle hasta muayene edecek hekim kalmadı” dedi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T09:13+0300
2021-10-18T09:12+0300
türkiye
doktor
koronavirüs
kovid-19
istifa
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Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık sisteminde geriye gidişe dikkat çekti. Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Doktorun randevu aralığı 5 dakikaya düşürüldü. Bu sürede nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve alınması mümkün değildir” dedi. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Genel Başkan Derya Uğur ve Genel Eğitim Sekreteri Sadık Doğrul, sağlık sisteminde yaşanan problemleri paylaştı. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Uğur, “Ağır ve zor koşullarda hizmet veren, düşük ücretlere mahkum edilen sağlık çalışanları; pandemiyle geçen 1.5 yılın sonunda yorgun düştü. Özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili talepleri karşısında sessiz kalınırken, bir de şiddete uğrayan sağlık çalışanları, tükenmişlik içinde” dedi. Uğur, şöyle devam etti:'İstifalar araştırılsın'“Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde randevu aralıkları 5 dakikaya düşürüldü. Bu kadar kısa sürede nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve alınması mümkün değil. Bu kadar kısa sürede tanı-tedavi düzenlenmesi hata riskini artıracak. Bu durum hekim -hasta ilişkisine zarar verecek, sağlıkta şiddeti artıracak. Şiddet, sağlık çalışanlarının hali hazırda en büyük sorunlarından biri. 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verildi. Hekimler art arda istifa ediyor. Kimi hastanelerimizde istifalar nedeniyle hasta muayene edecek hekim kalmadı. Sağlık çalışanlarının istifaları hatta intiharlarının arkasındaki nedenler araştırılmalı, fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için gerekli düzenlemeler yapılmalı.”“Onur kırıcı ücretlere son verilsin”Derya Uğur, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı: “Performans, ek ödeme sistemine son verilmeli. Adil dağıtılmayan, kimilerine hiç dağıtılmayan, kimilerine onur kırıcı bir şekilde 3 TL, 5 TL gibi ödeme yapılan ek ödeme sistemine son verilmeli. Tüm sağlık çalışanlarının aylık maaşlarının asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmeli. Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, kademeli ek gösterge artışı yapılmalı. Kovid-19 ivedilikle meslek hastalığı sayılmalı. Personel açığı kadrolu, güvenceli çalışma biçimi ile kapatılmalı. Personel açığının giderilmesi için bir an önce atama yapılmalı. Sağlık emekçileri arasında farklı çalışma biçimlerine son verilmeli; kadrolu, güvenceli çalışmaları sağlanmalı."
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doktor, koronavirüs, kovid-19, istifa

Genel Sağlık-İş Sendikası: 'İstifalar arttı, hastalara bakacak doktor kalmadı'

09:13 18.10.2021
© Fotoğraf : Pixabayhastane, doktor
hastane, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Genel Sağlık-İş Sendikası Dr. Derya Uğur, “Hekimler art arda istifa ediyor. Kimi hastanelerde istifalar nedeniyle hasta muayene edecek hekim kalmadı” dedi.
Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık sisteminde geriye gidişe dikkat çekti. Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Doktorun randevu aralığı 5 dakikaya düşürüldü. Bu sürede nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve alınması mümkün değildir” dedi.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Genel Başkan Derya Uğur ve Genel Eğitim Sekreteri Sadık Doğrul, sağlık sisteminde yaşanan problemleri paylaştı. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Uğur, “Ağır ve zor koşullarda hizmet veren, düşük ücretlere mahkum edilen sağlık çalışanları; pandemiyle geçen 1.5 yılın sonunda yorgun düştü. Özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili talepleri karşısında sessiz kalınırken, bir de şiddete uğrayan sağlık çalışanları, tükenmişlik içinde” dedi. Uğur, şöyle devam etti:

'İstifalar araştırılsın'

“Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde randevu aralıkları 5 dakikaya düşürüldü. Bu kadar kısa sürede nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve alınması mümkün değil. Bu kadar kısa sürede tanı-tedavi düzenlenmesi hata riskini artıracak. Bu durum hekim -hasta ilişkisine zarar verecek, sağlıkta şiddeti artıracak. Şiddet, sağlık çalışanlarının hali hazırda en büyük sorunlarından biri. 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verildi. Hekimler art arda istifa ediyor. Kimi hastanelerimizde istifalar nedeniyle hasta muayene edecek hekim kalmadı. Sağlık çalışanlarının istifaları hatta intiharlarının arkasındaki nedenler araştırılmalı, fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için gerekli düzenlemeler yapılmalı.”

“Onur kırıcı ücretlere son verilsin”

Derya Uğur, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:
“Performans, ek ödeme sistemine son verilmeli. Adil dağıtılmayan, kimilerine hiç dağıtılmayan, kimilerine onur kırıcı bir şekilde 3 TL, 5 TL gibi ödeme yapılan ek ödeme sistemine son verilmeli. Tüm sağlık çalışanlarının aylık maaşlarının asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmeli. Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, kademeli ek gösterge artışı yapılmalı. Kovid-19 ivedilikle meslek hastalığı sayılmalı. Personel açığı kadrolu, güvenceli çalışma biçimi ile kapatılmalı. Personel açığının giderilmesi için bir an önce atama yapılmalı. Sağlık emekçileri arasında farklı çalışma biçimlerine son verilmeli; kadrolu, güvenceli çalışmaları sağlanmalı."
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