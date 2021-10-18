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İmamoğlu, Kommersant'a konuştu: Bu iktidarın gitmesini bekleyecek kadar sabrımız var
İmamoğlu, Kommersant'a konuştu: Bu iktidarın gitmesini bekleyecek kadar sabrımız var
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Büyükada İskelesi'nden tahliyesi sırasında yaşanan olayları... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T12:51+0300
2021-10-18T12:51+0300
politika
rusya
recep tayyip erdoğan
seçim
ekrem imamoğlu
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Kommersant'tan Marianna Belenka, 2023'teki seçimlerin olası adayları arasında bulunduğunu söylediği Ekrem İmamoğlu'yla konuşarak ülkenin en büyük kentinde muhalif başkan olmanın nasıl olduğunu, siyasi hırslarını ve Rus-Türk ilişkilerinin geleceğine bakışını sordu.İmamoğlu, TÜGVA örneği üzerinden yöneltilen 'iktidarla yaşanan bu tür çatışmaların ne kadar ileri gidebileceği' sorusu karşısında "Bu periyodik olarak yaşanıyor. Biz özellikle çatışma arayışı içinde değiliz. Merkezi hükümetin bazı temsilcileri onları provoke ediyor. Onlar bunun kendileri için faydalı olacağını düşünürken biz her zaman hukukun tarafında yer alıyoruz ve çıkarlarımızı sonuna kadar koruyoruz. Bu kişilerin geçici olduğunu her zaman söylüyoruz. Bugün iktidardalar ancak yarın orada olmayacaklar. Bir zamanlar mevcut Cumhurbaşkanı'nın söylediği "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözünü hatırlatmak istiyorum. İktidarı kaybetmekte olduklarını ve az zamanlarının kaldığını anlıyorlar. Bu iktidarın demokratik prosedürler dahilinde gidişini bekleyecek kadar sabrımız var" yanıtını verdi.'Mevcut durumda kişisel hırslarımızdan söz edemeyiz'İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya cevaben şu anda Türkiye'deki durumda kişisel tercihler ve hırslarından söz edemeyeceklerini söyledi.İmamoğlu, "İstanbul belediye başkanlığına nasıl aday olduğumu hatırlıyor musunuz? Bana teklif ettiler ve ben de kabul ettim. Muhalif ittifakın bu konu üzerinde çalışacağını ve en iyi adayı öne çıkaracağını düşünüyorum" dedi.'İktidar değişirse Rus-Türk ilişkilerinde yeni fırsatlar doğabilir'İBB Başkanı'na yöneltilen bir diğer soru "Rusya ve Türkiye ilişkilerinin büyük oranda Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sempatilerine bağlı olduğu düşünülüyor. Türkiye'de iktidarın değişmesi halinde Ankara ile Moskova arasındaki işbirliği perspektifi nasıl olur?" oldu.Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yalnızca bu ülkelerin liderleriyle sınırlandırılamayacağını belirten İmamoğlu, "İlişkilerimiz 500 yıldan ötesine uzanıyor. Şu anda iki ülkenin devlet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında iyi kişisel ilişkiler varsa, bu faydalı. Ancak cumhurbaşkanlarının değişmesinden hiçbir şey kaybetmeyiz, hatta yeni fırsatlar bile doğabilir. Her halükarda bizler komşuyuz ve her iki ülke de bu bölgede önemli aktörler. Bu nedenle iyi ilişkilerimiz olması ve iyi ilişkilerimiz var ve ancak eğer iki ülkenin devlet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında iyi kişisel olursa bu ilişkiler daha iyi olabilir. Ancak eğer kişisel ilişkiler iyi değilse, bu yine de ikili ilişkilere engel teşkil etmez" ifadelerini kullandı.
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rusya, recep tayyip erdoğan, seçim, ekrem imamoğlu

İmamoğlu, Kommersant'a konuştu: Bu iktidarın gitmesini bekleyecek kadar sabrımız var

12:51 18.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Büyükada İskelesi'nden tahliyesi sırasında yaşanan olayları değerlendirirken "Bu iktidarın gitmesini bekleyecek kadar sabrımız var" dedi.
Kommersant'tan Marianna Belenka, 2023'teki seçimlerin olası adayları arasında bulunduğunu söylediği Ekrem İmamoğlu'yla konuşarak ülkenin en büyük kentinde muhalif başkan olmanın nasıl olduğunu, siyasi hırslarını ve Rus-Türk ilişkilerinin geleceğine bakışını sordu.

İmamoğlu, TÜGVA örneği üzerinden yöneltilen 'iktidarla yaşanan bu tür çatışmaların ne kadar ileri gidebileceği' sorusu karşısında "Bu periyodik olarak yaşanıyor. Biz özellikle çatışma arayışı içinde değiliz. Merkezi hükümetin bazı temsilcileri onları provoke ediyor. Onlar bunun kendileri için faydalı olacağını düşünürken biz her zaman hukukun tarafında yer alıyoruz ve çıkarlarımızı sonuna kadar koruyoruz. Bu kişilerin geçici olduğunu her zaman söylüyoruz. Bugün iktidardalar ancak yarın orada olmayacaklar. Bir zamanlar mevcut Cumhurbaşkanı'nın söylediği "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözünü hatırlatmak istiyorum. İktidarı kaybetmekte olduklarını ve az zamanlarının kaldığını anlıyorlar. Bu iktidarın demokratik prosedürler dahilinde gidişini bekleyecek kadar sabrımız var" yanıtını verdi.

'Mevcut durumda kişisel hırslarımızdan söz edemeyiz'

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya cevaben şu anda Türkiye'deki durumda kişisel tercihler ve hırslarından söz edemeyeceklerini söyledi.

İmamoğlu, "İstanbul belediye başkanlığına nasıl aday olduğumu hatırlıyor musunuz? Bana teklif ettiler ve ben de kabul ettim. Muhalif ittifakın bu konu üzerinde çalışacağını ve en iyi adayı öne çıkaracağını düşünüyorum" dedi.

'İktidar değişirse Rus-Türk ilişkilerinde yeni fırsatlar doğabilir'

İBB Başkanı'na yöneltilen bir diğer soru "Rusya ve Türkiye ilişkilerinin büyük oranda Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sempatilerine bağlı olduğu düşünülüyor. Türkiye'de iktidarın değişmesi halinde Ankara ile Moskova arasındaki işbirliği perspektifi nasıl olur?" oldu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yalnızca bu ülkelerin liderleriyle sınırlandırılamayacağını belirten İmamoğlu, "İlişkilerimiz 500 yıldan ötesine uzanıyor. Şu anda iki ülkenin devlet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında iyi kişisel ilişkiler varsa, bu faydalı. Ancak cumhurbaşkanlarının değişmesinden hiçbir şey kaybetmeyiz, hatta yeni fırsatlar bile doğabilir. Her halükarda bizler komşuyuz ve her iki ülke de bu bölgede önemli aktörler. Bu nedenle iyi ilişkilerimiz olması ve iyi ilişkilerimiz var ve ancak eğer iki ülkenin devlet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında iyi kişisel olursa bu ilişkiler daha iyi olabilir. Ancak eğer kişisel ilişkiler iyi değilse, bu yine de ikili ilişkilere engel teşkil etmez" ifadelerini kullandı.
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