https://tr.sputniknews.com/20211018/isci-yelegi-giydiler-metrelerce-fiber-kabloyu-caldilar-1049921030.html

İşçi yeleği giydiler, metrelerce fiber kabloyu çaldılar

İşçi yeleği giydiler, metrelerce fiber kabloyu çaldılar

İzmir'de işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T11:52+0300

2021-10-18T11:52+0300

2021-10-18T11:59+0300

yaşam

izmir

internet

hırsızlık

fiber

kablo

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İzmir Karabağlar'da 3 Ekim tarihinde gerçekleşen hırsızlık, ilçeye bağlı İhsan Alyanak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir telekomünikasyon şirketi yetkilisi, internetin kesik olduğuna dair aldığı şikayet üzerine sokakta araştırma yaptı. Yapılan çalışmada sokak üzerinde bulunan iki rögarın içerisindeki 135'er metre 3 adet 200-0,5 mm ve 135 metre 20-0,5 mm özelliğindeki bakır kabloların çalınmış olduğu görüldü. Şirket yetkilisi, olayda yaklaşık 30 bin lira kadar zararlarının olduğunu, kurumu adına hırsızlık yapan şahıslardan davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmalarda; civardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Kamera görüntülerinde şüphelilerin yetkililerin giydiği iş yeleklerinden giymesi nedeniyle vatandaşların telekomünikasyon şirketinin çalışması zannederek durumdan şüphelenmedikleri anlaşıldı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin olay yerine kiralık bir otomobil ile geldiğini tespit etti ve şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Aralarında eski şirket çalışanı da varKarabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonla içlerinde eski telekomünikasyon şirketi çalışanın da olduğu M.S.K., F.Ö., M.Ş. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin ifadesi üzerine çalınan kabloları satın alan E. U. isimli şüpheli de, hırsızlık malını satın almak suçundan gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden hırsızlık olayına karışan M.S.K., F.Ö., M.Ş., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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izmir, internet, hırsızlık, fiber, kablo