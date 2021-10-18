https://tr.sputniknews.com/20211018/ismail-kucukkaya-bu-goruntu-cok-konusulur-ertugrul-ozkok-ve-ismail-saymaz-halay-cekti-1049926360.html

İsmail Küçükkaya: Bu görüntü çok konuşulur, Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti

İsmail Küçükkaya: Bu görüntü çok konuşulur, Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti

Gazeteci İsmail Küçükkaya, gazeteciler Ertuğrul Özkök ile İsmail Saymaz'ın halay çektikleri görüntüleri paylaştı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T13:46+0300

2021-10-18T13:46+0300

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türkiye

diyarbakır

ismail saymaz

sergi

ahmet güneştekin

halay

ismail küçükkaya

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FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile gazeteci İsmail Saymaz'ın Diyarbakır'da Kardeş Türküler eşliğinde halay çektiği görüntüleri paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Küçükkaya, "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da Ahmet Güneştekin'in sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti" ifadelerini kullandı.Söz konusu isimlerin, sanatçı Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır’da açılan ‘Hafıza Odası’ isimli sergisi için Diyarbakır'da bir araya geldikleri öğrenildi.

türkiye

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diyarbakır, ismail saymaz, sergi, ahmet güneştekin, halay, ismail küçükkaya