https://tr.sputniknews.com/20211018/kargoyla-misket-cikolata-gorunumlu-esrar-teslimati-1-kisi-gozaltina-alindi-1049947647.html

Kargo ile misket çikolata görünümlü esrar teslimatı: 1 kişi gözaltına alındı

Kargo ile misket çikolata görünümlü esrar teslimatı: 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yurt dışından kargo ile gönderilen misket çikolata şeklindeki esrara el konulurken, kargoyu teslim almaya gelen kişi gözaltına... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T22:52+0300

2021-10-18T22:52+0300

2021-10-18T23:10+0300

türkiye

esrar

çikolata

uyuşturucu

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Kaş ilçesi Andifli Mahallesinde oturan T.İ.’ye hediye paketi içerisinde yurt dışından uyuşturucu madde geleceği bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, 15’inci JASAT timi ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre T.İ., kargo teslimatı yapıldığı esnada yakalanıp gözaltına alındı. Pakette yapılan aramada, 21 adet misket çikolata görünümünde 105 gram esrar, 1 paket içerisinde 44 gram esrar, jel içerisine karıştırılmış 28 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 177 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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esrar, çikolata, uyuşturucu