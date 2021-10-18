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https://tr.sputniknews.com/20211018/kargoyla-misket-cikolata-gorunumlu-esrar-teslimati-1-kisi-gozaltina-alindi-1049947647.html
Kargo ile misket çikolata görünümlü esrar teslimatı: 1 kişi gözaltına alındı
Kargo ile misket çikolata görünümlü esrar teslimatı: 1 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde yurt dışından kargo ile gönderilen misket çikolata şeklindeki esrara el konulurken, kargoyu teslim almaya gelen kişi gözaltına... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T22:52+0300
2021-10-18T23:10+0300
türkiye
esrar
çikolata
uyuşturucu
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Kaş ilçesi Andifli Mahallesinde oturan T.İ.’ye hediye paketi içerisinde yurt dışından uyuşturucu madde geleceği bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, 15’inci JASAT timi ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre T.İ., kargo teslimatı yapıldığı esnada yakalanıp gözaltına alındı. Pakette yapılan aramada, 21 adet misket çikolata görünümünde 105 gram esrar, 1 paket içerisinde 44 gram esrar, jel içerisine karıştırılmış 28 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 177 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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esrar, çikolata, uyuşturucu

Kargo ile misket çikolata görünümlü esrar teslimatı: 1 kişi gözaltına alındı

22:52 18.10.2021 (güncellendi: 23:10 18.10.2021)
© DHAMisket çikolata şeklinde esrar
Misket çikolata şeklinde esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© DHA
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Antalya'nın Kaş ilçesinde yurt dışından kargo ile gönderilen misket çikolata şeklindeki esrara el konulurken, kargoyu teslim almaya gelen kişi gözaltına alındı.
Kaş ilçesi Andifli Mahallesinde oturan T.İ.’ye hediye paketi içerisinde yurt dışından uyuşturucu madde geleceği bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, 15’inci JASAT timi ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre T.İ., kargo teslimatı yapıldığı esnada yakalanıp gözaltına alındı. Pakette yapılan aramada, 21 adet misket çikolata görünümünde 105 gram esrar, 1 paket içerisinde 44 gram esrar, jel içerisine karıştırılmış 28 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 177 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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