Kılıçdaroğlu: Enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize davet göndereceğim

Son üç günde akaryakıt fiyatlarına gelen iki zamla ilgili ‘toplantı’ çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ”Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde akaryakıta üst üste gelen zammın ardından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yapıtğı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
”Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir.”
Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!