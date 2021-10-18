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Nükleer kapasiteli hipersonik füze denediği haberini yalanlayan Çin: Füze değil, uzay aracıydı
Nükleer kapasiteli hipersonik füze denediği haberini yalanlayan Çin: Füze değil, uzay aracıydı
'Çin'in Dünya'nın etrafında turlayan nükleer kapasiteli hipersonik füze denemesinin ABD'de şok etkisi yarattığına' dair habere itiraz eden Pekin, hipersonik... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T13:10+0300
2021-10-18T13:29+0300
savunma
çin
uzay aracı
hipersonik füze
abd
deneme
the financial times (ft)
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The Financial Times'ın (FT) Çin'in ağustos ayında atmosferde hedefine doğru hızlanmadan önce uzaya çıkan ve dünyayı alçak yörüngede turlayan nükleer kapasiteli hipersonik süzülme füzesini denediği haberine Pekin'den düzeltme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ağustosta değil, temmuzda bir deneme yapıldığını ve bunun hipersonik füze değil, uzay aracı olduğunu söyledi.Günlük basın toplantısında konuşan Zhao "O bir füze değildi, uzay aracıydı" dedi. 'Aracı yeniden kullanmak amacıyla teknolojinin test edildiği rutin bir deneme yaptıklarını' aktaran Dışişleri Sözcüsü, 'yeniden kullanılabilirlik testinin öneminin insanlara uzaya rahatlıkla gidip gelmede ucuz ve kullanışlı yöntem sunmasında yattığını, pek çok şirketin benzeri denemeler yaptığını' belirtti. Nitekim ABD'li girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX de uzay yolculuğu maliyetlerini azaltmak ve yörüngeye kargo göndermek amacıyla benzer teknolojiyi başarıyla test etti.FT ise Çin'in nükleer kapasiteli hipersonik süzülme füzesi denemesinin içerden beş kaynak tarafından teyit edildiğini yazmıştı. Haberde denemenin, 'Çin'in hipersonik silahlar konusunda şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD yetkililerinin fark ettiğinden çok daha ileride olduğunu gösterdiği' ifade edilmişti. ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall'ın Çin'in 'uzaydan küresel çapta ilk nükleer vuruş kabiliyetine doğru ilerlediği' uyarısı aktarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211017/cinin-dunyanin-etrafinda-turlayan-nukleer-kapasiteli-hipersonik-fuzesi-abdde-sok-etkisi-yaratti-1049905205.html
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çin, uzay aracı, hipersonik füze, abd, deneme, the financial times (ft)

Nükleer kapasiteli hipersonik füze denediği haberini yalanlayan Çin: Füze değil, uzay aracıydı

13:10 18.10.2021 (güncellendi: 13:29 18.10.2021)
© REUTERSÇin uzaya kargo gemisi fırlattı
Çin uzaya kargo gemisi fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS
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'Çin'in Dünya'nın etrafında turlayan nükleer kapasiteli hipersonik füze denemesinin ABD'de şok etkisi yarattığına' dair habere itiraz eden Pekin, hipersonik füze değil, uzay aracı denediklerini, bunun pek çok şirketin de tatbik ettiği rutin bir yeniden kullanma testi olduğunu söyledi.
The Financial Times'ın (FT) Çin'in ağustos ayında atmosferde hedefine doğru hızlanmadan önce uzaya çıkan ve dünyayı alçak yörüngede turlayan nükleer kapasiteli hipersonik süzülme füzesini denediği haberine Pekin'den düzeltme geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ağustosta değil, temmuzda bir deneme yapıldığını ve bunun hipersonik füze değil, uzay aracı olduğunu söyledi.
Çin'in inşa ettiği uzay istasyonuna tedarikte bulunan Tianzhou-3 kargo uzay aracını götüren Uzun Yürüyüş ( Long March-7 Y4) taşıyıcı roketi fırlatılırken (Çin, Hainan, Wenchang) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
SAVUNMA
Çin'in Dünya'nın etrafında turlayan nükleer kapasiteli hipersonik füzesi, ABD'de şok etkisi yarattı
Dün, 18:01
Günlük basın toplantısında konuşan Zhao "O bir füze değildi, uzay aracıydı" dedi.
'Aracı yeniden kullanmak amacıyla teknolojinin test edildiği rutin bir deneme yaptıklarını' aktaran Dışişleri Sözcüsü, 'yeniden kullanılabilirlik testinin öneminin insanlara uzaya rahatlıkla gidip gelmede ucuz ve kullanışlı yöntem sunmasında yattığını, pek çok şirketin benzeri denemeler yaptığını' belirtti.
Nitekim ABD'li girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX de uzay yolculuğu maliyetlerini azaltmak ve yörüngeye kargo göndermek amacıyla benzer teknolojiyi başarıyla test etti.
FT ise Çin'in nükleer kapasiteli hipersonik süzülme füzesi denemesinin içerden beş kaynak tarafından teyit edildiğini yazmıştı. Haberde denemenin, 'Çin'in hipersonik silahlar konusunda şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD yetkililerinin fark ettiğinden çok daha ileride olduğunu gösterdiği' ifade edilmişti. ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall'ın Çin'in 'uzaydan küresel çapta ilk nükleer vuruş kabiliyetine doğru ilerlediği' uyarısı aktarılmıştı.
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