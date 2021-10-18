https://tr.sputniknews.com/20211018/otobusteki-yolcunun-uzerinde-102-tarihi-sikke-cikti-1049943148.html

Otobüsteki yolcunun üzerinde 102 tarihi sikke çıktı

Otobüsteki yolcunun üzerinde 102 tarihi sikke çıktı

Eskişehir’de bir otobüste yolcu olarak bulunan kişinin üzerinde jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 102 adet gümüş sikke ele geçirildi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T19:31+0300

2021-10-18T19:31+0300

2021-10-18T19:31+0300

türkiye

konya

eskişehir

otobüs

sikke

tarihi eser

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışma neticesinde; Y.K. isimli bir şahsın çeşitli yerlerden temin ettiği çok sayıda tarihi eser niteliğindeki paraları (sikke) satmak amacıyla Konya’dan Eskişehir’e geleceği bilgisi alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahıs takibe alındı. Şahsın, yolculuk yaptığı belirlenen otobüs, KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar karayolu üzerinde durduruldu.Şüpheli şahsın üzerinde yapılan arama sonucu; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 adet gümüş sikke ele geçirildi. Sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.

türkiye

konya

eskişehir

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konya, eskişehir, otobüs, sikke, tarihi eser