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Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Moskova’da bir araya gelecek
05:45 18.10.2021 (güncellendi: 05:47 18.10.2021)
© AASergey Şoygu
© AA
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin bugün Moskova’ya geldiği, İranlı komutanın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek Afganistan’daki son gelişmeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) ambargosundan sonra Rus silahlarının satışı ile ilgili anlaşmayı görüşeceği bildirildi.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (IRIB) aktardığı üzere bugün Moskova’ya ulaşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelecek, komutanlar Afganistan’daki son gelişmeleri ve BM ambargosunun kalkmasının ardından Rus silahlarının satışı ile ilgili anlaşmayı ele alacak.
Habere göre Bakıri, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ile birçok alanda işbirliği yapıyoruz. Son yıllarda işbirliği giderek büyüyor. İran askeri heyetinin Moskova seyahatinin ana görevi, ikili askeri işbirliğini tartışmanın yanı sıra, Afganistan, bu ülkedeki son olaylar ve bunların komşu ve bölgesel ülkeler üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı istişarelerde bulunmaktı. Bununla birlikte (BM Güvenlik Konseyi) ambargo döneminin sona ermesinden sonra (Rusya’dan) silah alımına ilişkin anlaşmayı görüşeceğiz” açıklamasını yaptı.
Habere göre Bakıri, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ile birçok alanda işbirliği yapıyoruz. Son yıllarda işbirliği giderek büyüyor. İran askeri heyetinin Moskova seyahatinin ana görevi, ikili askeri işbirliğini tartışmanın yanı sıra, Afganistan, bu ülkedeki son olaylar ve bunların komşu ve bölgesel ülkeler üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı istişarelerde bulunmaktı. Bununla birlikte (BM Güvenlik Konseyi) ambargo döneminin sona ermesinden sonra (Rusya’dan) silah alımına ilişkin anlaşmayı görüşeceğiz” açıklamasını yaptı.
Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran’ın en kısa zamanda Afganistan ve Rusya’nın komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplanmasını düzenlemenin yanı sıra Rusya'da yapılması planlanan Afganistan konulu ‘Moskova formatlı’ toplantısına katılmak niyetinde olduğunu açıklamıştı.