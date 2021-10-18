Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-16 açıklaması: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

F-35 meselesinde yeni bir şey yok ama şöyle bir detay var. Türkiye'den çıkarmak hukuka uygun değil demiştik. Türkiye'yi çıkardık açıklamalarını duyduk ama son zamanlardaki gelişme şu, mutabakat zaptında Türkiye'yi çıkaramadıklarını görünce ABD kendisi tek taraflı çekildi.

Diğer gelişme Türkiye'nin ödediği bir meblağ var. 1 milyar 400 bin dolar bu ücretin yarısı ortaklık içindi. ABD'nin yönetim tarafından şöyle bir konu gündeme getirildi. Türkiye'nin hava kuvvetleri ihtiyaçlarının giderilmesi için yeni nesil F-16'lar ile karşılanabilir mi diye. İhtiyaçlarımız gidermek açısından hiçbir defteri kapatmıyoruz. ABD'nin baskı yaptığı doğru. Bir psikolojik meseleden başka bir şey değil. Türkiye NATO'da bir müttefik olarak çeşitli faaliyetlere katılıyor. Bir meseleden bu kadar kavga çıkarmak ne kadar doğru bilemiyorum.