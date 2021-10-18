https://tr.sputniknews.com/20211018/selcuk-ve-haluk-bayraktarin-babasi-ozdemir-bayraktar-vefat-etti-1049923473.html

Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T12:45+0300

2021-10-18T12:45+0300

2021-10-18T12:57+0300

türkiye

selçuk bayraktar

özdemir bayraktar

baykar aş

haluk bayraktar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1049923473.jpg?1634551075

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

selçuk bayraktar, özdemir bayraktar, baykar aş, haluk bayraktar