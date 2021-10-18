BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.
Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/4BsJqcZw5c