https://tr.sputniknews.com/20211018/tffden-hakem-elestirilerine-yanit-dikkatlice-ve-uzulerek-takip-etmekteyiz-1049941817.html

TFF'den hakem eleştirilerine yanıt: Dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz

TFF'den hakem eleştirilerine yanıt: Dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerle ilgili yapılan eleştirilerin dikkatlice ve üzülerek takip edildiğini açıkladı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T18:57+0300

2021-10-18T18:57+0300

2021-10-18T18:57+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

hakem hataları

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun en önemli unsurlarından birisi olan hakemlerimizle ilgili, sezon başından itibaren futbol ailesi tarafından yapılan değerlendirmeleri ve özellikle de yöneticilerimiz nezdinde kamuoyu ile paylaşılan eleştirileri dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.Federasyonun hakemlerin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır." ifadeleriyle devam eden açıklama, "Şu bilinmelidir ki hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir. Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır." şeklinde tamamlandı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, hakem hataları