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TFF'den hakem eleştirilerine yanıt: Dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz
TFF'den hakem eleştirilerine yanıt: Dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz
Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerle ilgili yapılan eleştirilerin dikkatlice ve üzülerek takip edildiğini açıkladı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T18:57+0300
2021-10-18T18:57+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
hakem hataları
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun en önemli unsurlarından birisi olan hakemlerimizle ilgili, sezon başından itibaren futbol ailesi tarafından yapılan değerlendirmeleri ve özellikle de yöneticilerimiz nezdinde kamuoyu ile paylaşılan eleştirileri dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.Federasyonun hakemlerin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır." ifadeleriyle devam eden açıklama, "Şu bilinmelidir ki hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir. Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır." şeklinde tamamlandı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, hakem hataları

TFF'den hakem eleştirilerine yanıt: Dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz

18:57 18.10.2021
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerle ilgili yapılan eleştirilerin dikkatlice ve üzülerek takip edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolun en önemli unsurlarından birisi olan hakemlerimizle ilgili, sezon başından itibaren futbol ailesi tarafından yapılan değerlendirmeleri ve özellikle de yöneticilerimiz nezdinde kamuoyu ile paylaşılan eleştirileri dikkatlice ve üzülerek takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.
Federasyonun hakemlerin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda bir süre önce, TFF ile Kulüpler Birliği arasında, Türk hakemliğini koruyacak ve katkı yapacak ortak çalışmaları belirlemek üzere hazırlıklar devam etmektedir. Hakemlik kurumu, Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kurumları korumak herkesin görevidir ve eleştirirken dikkatli olunmalıdır. Kaldı ki Türk hakemliği değerini, özellikle son yıllarda uluslararası alanda, FIFA ve UEFA nezdinde maksimum sayıda hakemle maksimum sayıda maç alarak ispat etmiş ve Avrupa'da belli bir yer edinmiştir."
"Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır." ifadeleriyle devam eden açıklama, "Şu bilinmelidir ki hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı dünya kamuoyu nezdinde Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir. Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır." şeklinde tamamlandı.
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