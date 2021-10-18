https://tr.sputniknews.com/20211018/yagislarin-ardindan-hava-sicakliklari-yukselecek-1049917006.html

Yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselecek

Yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdu etkileyen yağışlar hafta ortasından sonra etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T09:54+0300

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yaşam

türkiye

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sağanak

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Yurdu etkilemeye devam eden yağışlar özellikle Türkiye’nin kuzey kesimlerde kuvvetli şekilde sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışlar salı gününden sonra etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. İstanbul’da hafta sonuna doğru sıcaklıklar 20 dereceyi bulurken, güney kıyılarımızda 30 dereceye yaklaşacak.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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türkiye, hava durumu, yaz, kış, sağanak