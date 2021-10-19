https://tr.sputniknews.com/20211019/adalet-bakani-gul-diplomatlar-kabul-edildikleri-devletin-hukukuna-saygiyla-mukelleftir-1049951181.html

Adalet Bakanı Gül: Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir

Adalet Bakanı Gül: Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala hakkındaki çağrılarına tepki gösterdi. Bakan Gül, "Diplomatlar, kabul edildikleri... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T01:01+0300

2021-10-19T01:01+0300

2021-10-19T01:01+0300

politika

abdülhamit gül

osman kavala

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Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Gül, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin, "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasına tepki gösterdi.Bakan Gül açıklamasında, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" ifadelerini kullandı.

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2021

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abdülhamit gül, osman kavala