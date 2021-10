https://tr.sputniknews.com/20211019/bodrum-belediye-baskani-amacimiz-bodrumu-ruslarin-ilk-sirada-tercih-edecegi-yer-haline-getirmek-1049977579.html

Bodrum Belediye Başkanı: Amacımız Bodrum’u Rusların ilk sırada tercih edeceği yer haline getirmek

Bodrum Belediye Başkanı: Amacımız Bodrum’u Rusların ilk sırada tercih edeceği yer haline getirmek

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “Amacımız Bodrum’u Rusların da birinci sırada tercih edeceği bir destinasyon haline getirmek. Bu sebeple Türkiye-Rusya... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T18:34+0300

2021-10-19T18:34+0300

2021-10-19T18:34+0300

görüş

rusya

türkiye

turizm

bodrum

yaz

rus turist

pandemi

ahmet aras

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048184266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e58476dc92b2b9a0edefe716b3ea589a.jpg

İsim sponsorluğunu American Hospital’ın yaptığı The Bodrum Cup yarışmasının 33’üncüsü başladı. Bitci’nin ana sponsorluğunu üstlendiği yarışma, 23 Ekim’de son bulacak. Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan, uluslararası yelken ve deniz festivali bu yıl yaz döneminde yangın sebebiyle zarar görmüş alanlarda düzenlenecek ve çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olmayı amaçlıyor.‘HepBeraber’ sloganıyla yola çıkan festivalde Sputnik’e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras festivalin Bodrum için önemini ve geçtiğimiz yaz sezonunu değerlendirdi.‘The Bodrum Cup, Bodrum’u gerçek yerel değerleriyle yanstıyor’Bu etkinliğin Bodrum’u gerçek yerel değerleriyle yansıttığını söyleyen Aras “Ahşap yat imalatıyla yansıtıyor. Ustalarımız hala geleneksel keserle tekne yapıyorlar burada. Bunu yaşatmamız lazım. Bodrum Cup bunu yapıyor. Bodrum’u dünyaya özellikle deniziyle, tekneleriyle beraber tanıtıyor. Bu da bizi emsallerimizden ayırıyor. Buradaki mavi yolculuk, Gökova koyları insanlara inanılmaz bir deneyim yaşatıyor. Bir kere gelen tekrar gelmek ister. The Bodrum Cup ile hem kendi değerlerimizi yaşattığımız hem de kentimizi tanıttığımız bir etkinlik” dedi.‘Biz sanata, gastronomiye, eğlenceye, kültürel alışverişe yer veriyoruz’The Bodrum Cup’ın sadece yarışlardan ibaret olmadığını ifade eden Aras, uluslararası etkinliklerin devam edeceğini de vurguladı:‘2024’e kadar turizmin Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenmesi öngörülüyor’Kovid-19 pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’un 2021 senesindeki yaz sezonunu değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Aras “Biz turizmde hep 2019 baz alarak salgından önce ve sonra şeklinde konuşuyoruz. 2019 Bodrum için güzel bir sezondu, 1 milyona yakın yabancı turist ziyaret etmişti. Salgına kadar 2020’nin de bu şekilde iyi olacağını bekliyorduk. Salgınla beraber tüm dünya gibi biz de bu krizi yaşadık. 2020’yi yüzde 75 kayıpla kapadık. 2020’de kısıtlamalar kalktıktan sonra Bodrum’a gelen turist sayısı 237 binde kaldı. 2021’de ise aşılamanın artması, alınan önlemler ve insanların da kurallara uymasıyla beraber hem ulusal hem de uluslararası turizmin biraz daha hareketlenmeye başladığını gördük. Her ülke kendi önlemini aldı ve güvenli turizm hareketleri yeniden başladı. 2021, 2020’ye göre çok daha iyiydi. 2021’de şu ana kadar 458 bin turist Bodrum’a geldi. Yüzde 100 bir artış görebiliyoruz. Ama bu yeterli değil tabii, bizim çok daha büyük bir potansiyelimiz var” dedi ve ekledi:‘Rus turistler yeni yeni Bodrum’u keşfediyor, turist sayısında artış var’Rus turistlerin Bodrum’u yeni keşfetmeye başladığına işaret eden Aras “Rusya’dan gelen turist sayısında neredeyse yüzde 50 artış mevcut. Ukrayna da keza öyle. Rusya ve Ukrayna bizim için çok önemli pazarlar. Daha önce hep Antalya’yı tercih ediyorlardı, Bodrum’u yeni yeni keşfetmeye başladılar. Antalya’da otel hayatı varken, Bodrum’da lifestyle durumu var. Bodrum’da tatil yaparken çıkıp bir balık restoranında yemek yiyip eğlenebilirsin, yerel kültürle de buluşabilirsin. Kalemiz, müzelerimiz ve aslında her şeyimiz ile biz Rus turistlere hitap edebiliriz” diye konuştu.‘Amacımız Bodrum’u Rusların da birinci sırada tercih edeceği bir destinasyon haline getirmek’Aras amaçlarının Bodrum’u Rusya’da tanıtmak olduğunu belirterek “Rusya ve Ukrayna’daki tüm fuarlara katılıyoruz, tanıtım faaliyetleri de yapıyoruz. Asıl amacımız Bodrum’u Rusların da birinci sırada tercih edeceği bir destinasyon haline getirmek. Bu sebeple Türkiye-Rusya Kültür Günleri planlıyoruz. Kış boyunca etkinlikler planlıyoruz. Mesela Aralık ayında bir ChristmasFest, bizim mandalinamız meşhur, bu yüzden bir Mandalina Festivali gibi. Müzik festivallerimiz, bugün olduğu gibi yelken festivallerimiz var. Birçok uluslararası işler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Ruslar kültüre, sanata önem veriyorlar, Bodrum’da bu gibi etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz’Yerel gastronomiyi önemsediklerini vurgulayan Aras “Yöresel yemek kültürü Rus turistlerin de sevdiği şeyler arasında. Şarap bağlarımızı bir rota haline getiriyoruz. Yerel gastronomiye ait birçok ürünü Bodrum’un restoranlarına soktuk. Ayrıca bir Rus markasını da getirdik Bodrum’a. Bodrum’da yaşayan yerleşik Ruslar da çok fazla. Bu sebeple, onların özellikle ilgisini çekecek kültürel faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yapamadık ama kısıtlamaların da gevşediği bu zamanda daha fazla kültürel etkinlik yapmak zorundayız. Çünkü Ruslar kültüre, sanata önem veriyorlar. Zaten resim sergileri, uluslararası etkinlikler çalıştaylar yapıyoruz, planlıyoruz. Bodrum bunların hepsini kucaklayabilecek bir kent. Rus misafirlerimize, dostlarımıza çok önemli bir olanak sunabiliriz” dedi.‘Bodrum’u tanıtarak Rus turistlerin kalplerine, yemeklerimizle de midelerine girmemiz lazım’Aras “Bizim Rusya’da daha çok çalışmamız, Bodrum’u tanıtmamız lazım. Burası yakın, samimi, sıcak bir kent. Rus misafirlerin burada mutlu olacağına inanıyoruz. Onların kalplerine girmemiz lazım, yemeklerle de midelerine girmemiz lazım” diye ekledi.23 Ekim’e kadar sürecek olan The Bodrum Cup, kampana töreni ile başladı. Etkinliğin açılışına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Bitci Teknoloji CEO’su Altan Tan, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da katıldı.

rusya

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

rusya, türkiye, turizm, bodrum, yaz, rus turist, pandemi, ahmet aras, kovid-19, the bodrum cup, kampana