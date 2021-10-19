https://tr.sputniknews.com/20211019/bulent-arinc-chpnin-oylari-artacak-1049973632.html

Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak

Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak

Konuk olduğu programda CHP'nin, Baykal'ın laik ve Kemalist çizgisini bırakmasıyla oylarını artırdığını söyleyen Bülent Arınç, bunun devam edeceğini belirtti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:56+0300

2021-10-19T16:56+0300

2021-10-19T16:56+0300

bülent arınç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103824/63/1038246336_0:21:1201:696_1920x0_80_0_0_cf8dc4df5a9cc7360fb72c80bdb6b4b3.jpg

Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevini üstlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden 2020'nin kasım ayında istifa eden Bülent Arınç, CHP'nin oylarının yükseleceğini söyledi.‘Ecevit, dine saygılı laiklik taraftarıydı’Kanal 42'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Arınç, eski Başbakan Bülent Ecevit için "Ona rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide... Özellikle Baykal çizgisi" dedi.Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti.'Siyasette nefret dili olmaz'Daha sonra geçmişte siyasi liderlerin katıldığı TV programlarını hatırlatan Arınç, şöyle konuştu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bülent arınç