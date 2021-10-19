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Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak
Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak
Konuk olduğu programda CHP'nin, Baykal'ın laik ve Kemalist çizgisini bırakmasıyla oylarını artırdığını söyleyen Bülent Arınç, bunun devam edeceğini belirtti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:56+0300
2021-10-19T16:56+0300
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Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevini üstlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden 2020'nin kasım ayında istifa eden Bülent Arınç, CHP'nin oylarının yükseleceğini söyledi.‘Ecevit, dine saygılı laiklik taraftarıydı’Kanal 42'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Arınç, eski Başbakan Bülent Ecevit için "Ona rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide... Özellikle Baykal çizgisi" dedi.Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti.'Siyasette nefret dili olmaz'Daha sonra geçmişte siyasi liderlerin katıldığı TV programlarını hatırlatan Arınç, şöyle konuştu:
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Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak

16:56 19.10.2021
© AA / Haluk SatırBülent Arınç
Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA / Haluk Satır
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Konuk olduğu programda CHP'nin, Baykal'ın laik ve Kemalist çizgisini bırakmasıyla oylarını artırdığını söyleyen Bülent Arınç, bunun devam edeceğini belirtti.
Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevini üstlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden 2020'nin kasım ayında istifa eden Bülent Arınç, CHP'nin oylarının yükseleceğini söyledi.

‘Ecevit, dine saygılı laiklik taraftarıydı’

Kanal 42'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Arınç, eski Başbakan Bülent Ecevit için "Ona rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide... Özellikle Baykal çizgisi" dedi.
Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti.

'Siyasette nefret dili olmaz'

Daha sonra geçmişte siyasi liderlerin katıldığı TV programlarını hatırlatan Arınç, şöyle konuştu:
"Bunları mesela YouTube'da dolaşan birlikte bazı programları var. Bütün genel başkanlar masanın başında. Ne kadar birbirlerine nezaketle hitap ediyorlar. Kafa kırmıyorlar. Göz çıkarmıyorlar. Bu hakimdi. Şimdi sinirler hakim. Kamplaşma hakim. Nefret hakim. Siyasette nefret dili olmaz. Siyasette siyasi dil olur. Siyasi dil bir ölçüde de diplomatik dildir. Bir meramınızı rahatlıkla ifade edebiliriz. Aynı kelimeleri kullanmak zorunda değilsiniz, kırmayacak şekilde."
9144000
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