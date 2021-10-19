https://tr.sputniknews.com/20211019/daha-once-taciz-iddialariyle-gundeme-gelen-bild-gazetesinin-genel-yayin-yonetmeni-reichelt-kovuldu-1049957601.html

Daha önce taciz iddialarıyla gündeme gelen Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Reichelt kovuldu

Daha önce taciz iddialarıyla gündeme gelen Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Reichelt kovuldu

Öncesinde hakkındaki taciz iddialarıyla gündeme gelen Alman tabloid Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, görevi kötüye kullanma... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T10:00+0300

2021-10-19T10:00+0300

2021-10-19T10:01+0300

dünya

bild

taciz

görevi kötüye kullanmak

görevden alma

julian reichelt

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Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'in genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, hakkındaki görevi kötüye kullanma suçlamasıyla görevden alındı.New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde Avrupa'nın en büyük medya şirketi olan Axel Springer'in amiral gemisi Bild'in başındaki Reichelt'in, genç bir kadın çalışanı, ilişkisi olduğu sırada üst düzey bir haber merkezi görevine terfi ettirdiği bildirildi.Haberin ardından şirket, Reichelt'in derhal görevden alındığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, 2021 baharında uyum prosedürünün sona ermesinden sonra bile, Julian Reichelt'in özel hayatını işe karıştırmayı sürdürdüğünü ve yönetim kuruluna bu konuda yalanlar söylediğini öğrendi" ifadelerine yer verildi.Reichelt, bu yılın mart ayında taciz suçlamasıyla birkaç haftalığına görevden çekilmiş, sonrasında geri alınmıştı.Reichelt, dönüşünde şirket tarafından yayınlanan açıklamada, "Kendimi her şeyden çok sorumlu olduğum insanlara zarar vermiş olmamdan ötürü suçluyorum" demişti.Daha önce Reichelt hakkındaki soruşturmada herhangi bir delile erişilemediği duyurulmuştu.Öte yandan pazar günü yayınlanan bir açık mektupta gazeteciler, Bild'in ofislerindeki suistimallere ilişkin 1 ay süren soruşturmanın 'hiçbir hukuki veya editoryal gerekçe gösterilmeksizin' son anda durdurulduğunu öne sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20210326/cinsel-suiistimalle-suclanan-bild-genel-yayin-yonetmeni-hakkinda-inceleme-tamamlandi-herhangi-bir-1044123379.html

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bild, taciz, görevi kötüye kullanmak, görevden alma, julian reichelt