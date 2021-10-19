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https://tr.sputniknews.com/20211019/domatesin-kilosu-10-liraya-cikti-1049958454.html
Domatesin kilosu 10 liraya çıktı
Domatesin kilosu 10 liraya çıktı
Tarladan 4 liraya çıkan domatesin kilosu market ve pazarlarda 10 lirayı buldu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T10:28+0300
2021-10-19T10:28+0300
ekonomi
domates
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Yazın yüksek rakımlı yaylalardan karşılanan domates ihtiyacı, havaların soğuyup hasadın yapılamamasıyla zorlaştı. Seradakilerin de olgunlaşmaması nedeniyle piyasaya sürülmemesiyle arz talep dengesi bozulan domatesin fiyatı, 10 lirayı geçti.Ziraat mühendisi Abdulhamit Yeter, fiyatların düşmesinin aracılara müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi.Yaz mevsiminde Antalya'nın yüksek rakımlı kesimlerinde yetiştirilip piyasaya sunulan domatesin hasadı, hava sıcaklığının gece 5 derecelere kadar düşmesiyle zorlaştı. Yüksek rakımlı üretim merkezlerinde havaların soğumasıyla hasat süresi uzadı. Seralardaki domatesler de hala kırmızıya dönmediği için piyasaya sürülmedi. Bu durum semt pazarları, marketler ve toptancı hallerindeki domates talebini de etkiledi. Fiyatı artan domates, semt pazarları ve marketlerde 10 liraları gördü.Üreticiden kilogramı 3,5-4 lira bandında hasat edilen domatesin fiyatının, bir ay sonra seradakilerin piyasaya sürülmesi ile normale dönmesi bekleniyor.'Arz talep dengesi bozuldu'Ziraat Mühendisi Abdulhamit Yeter, örtü altı yetiştiriciliğinde ısının öneminin çok fazla olduğunu söyledi. Kıyıdaki ürünlerin henüz hasat edilmediğini belirten Yeter, "Yayla domateslerinin hasat süresi uzadı. Yeşil domates, soğuk havada olgunlaşıp kızarmadı. Çünkü sıcaklık geceleri 5 derecenin altına düştü. Sera domatesleri ise henüz piyasaya çıkmadığı için arz talep dengesi bozuldu. Bu durum fiyatları arttırdı. İklimin bize el verdiği ölçüde üretim yapıyoruz. Maliyetler zaten yükselmişti. Ciddi bir çözüm bulmamız lazım. Bir aylık bir boşluk oluştu. Fiyatların bu süre içinde düşeceğini sanmıyorum" dedi.'Şu anda piyasada domates yok'Ürünün maliyetinin 2,5 ile 3 lira civarında olduğunu belirten Yeter, fiyatların düşmesinin aracılara müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi. Yeter, "Ürünün fiyatına müdahale edilirse, bir sonraki yıl ürün yetiştiren bulamayız. İdarecilerin girdi ile maliyetlere müdahale etmesi gerekiyor. Markette 8-10 lira arasında domatesin fiyatı. Şu anda piyasa domates neredeyse yok" diye konuştu.Üretici Hasan Hüseyin Koyun ise, 7 dönümlük serada 17 yıldır domates yetiştirdiğini söyledi. Bu sezon ürünlere fideleriyle birlikte 200 bin lira harcama yaptığını belirten Koyun, "Geçen sene 150 bin lirayken bu yıl 200 bin lira harcama yaptım. Masrafımı çıkarmam ve kar etmem gerekiyor ki, seneye de üretim yapayım. Hava şartları bir anda değişti. Hasat süresi uzadığı için ürünün piyasadaki tonajı azaldı. Boşluk oluşunca fiyatlar arttı" diye konuştu.
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domates

Domatesin kilosu 10 liraya çıktı

10:28 19.10.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girDomates
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Tarladan 4 liraya çıkan domatesin kilosu market ve pazarlarda 10 lirayı buldu.
Yazın yüksek rakımlı yaylalardan karşılanan domates ihtiyacı, havaların soğuyup hasadın yapılamamasıyla zorlaştı. Seradakilerin de olgunlaşmaması nedeniyle piyasaya sürülmemesiyle arz talep dengesi bozulan domatesin fiyatı, 10 lirayı geçti.
Ziraat mühendisi Abdulhamit Yeter, fiyatların düşmesinin aracılara müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminde Antalya'nın yüksek rakımlı kesimlerinde yetiştirilip piyasaya sunulan domatesin hasadı, hava sıcaklığının gece 5 derecelere kadar düşmesiyle zorlaştı. Yüksek rakımlı üretim merkezlerinde havaların soğumasıyla hasat süresi uzadı. Seralardaki domatesler de hala kırmızıya dönmediği için piyasaya sürülmedi. Bu durum semt pazarları, marketler ve toptancı hallerindeki domates talebini de etkiledi. Fiyatı artan domates, semt pazarları ve marketlerde 10 liraları gördü.
Üreticiden kilogramı 3,5-4 lira bandında hasat edilen domatesin fiyatının, bir ay sonra seradakilerin piyasaya sürülmesi ile normale dönmesi bekleniyor.

'Arz talep dengesi bozuldu'

Ziraat Mühendisi Abdulhamit Yeter, örtü altı yetiştiriciliğinde ısının öneminin çok fazla olduğunu söyledi. Kıyıdaki ürünlerin henüz hasat edilmediğini belirten Yeter, "Yayla domateslerinin hasat süresi uzadı. Yeşil domates, soğuk havada olgunlaşıp kızarmadı. Çünkü sıcaklık geceleri 5 derecenin altına düştü. Sera domatesleri ise henüz piyasaya çıkmadığı için arz talep dengesi bozuldu. Bu durum fiyatları arttırdı. İklimin bize el verdiği ölçüde üretim yapıyoruz. Maliyetler zaten yükselmişti. Ciddi bir çözüm bulmamız lazım. Bir aylık bir boşluk oluştu. Fiyatların bu süre içinde düşeceğini sanmıyorum" dedi.

'Şu anda piyasada domates yok'

Ürünün maliyetinin 2,5 ile 3 lira civarında olduğunu belirten Yeter, fiyatların düşmesinin aracılara müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi. Yeter, "Ürünün fiyatına müdahale edilirse, bir sonraki yıl ürün yetiştiren bulamayız. İdarecilerin girdi ile maliyetlere müdahale etmesi gerekiyor. Markette 8-10 lira arasında domatesin fiyatı. Şu anda piyasa domates neredeyse yok" diye konuştu.

Üretici Hasan Hüseyin Koyun ise, 7 dönümlük serada 17 yıldır domates yetiştirdiğini söyledi. Bu sezon ürünlere fideleriyle birlikte 200 bin lira harcama yaptığını belirten Koyun, "Geçen sene 150 bin lirayken bu yıl 200 bin lira harcama yaptım. Masrafımı çıkarmam ve kar etmem gerekiyor ki, seneye de üretim yapayım. Hava şartları bir anda değişti. Hasat süresi uzadığı için ürünün piyasadaki tonajı azaldı. Boşluk oluşunca fiyatlar arttı" diye konuştu.
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