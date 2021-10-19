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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/eczacilar-odasi-sgknin-odeme-listesinden-cikardigi-52-ilacin-fiyati-katlanacak-1049951858.html
Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak
Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak
SGK ödeme listesinden 52 ilacın çıkarılmasını değerlendiren İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Özcan, “Kararın gerekçesi ekonomik. SGK listesinden çıkan... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T01:34+0300
2021-10-19T01:34+0300
akşam postasi
ilaç
ödeme
eczacı
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Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak
Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak
52 ilacın SGK ödeme listesinden çıkarılmasını İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Özcan, “Bunlar çok kullanılan ilaçlar. SGK’ya da çok masraf olan ilaçlar. Kararın gerekçesi ekonomik. SGK listesinden çıkan ilaçların fiyatları da katlanacak” dedi.Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Sosyal devlet anlayışına aykırı'Geri ödeme sistemindeyken firmalar o ilaçların fiyatını o sistemde kalabilmek ve rekabet edebilmek için aşağıda tutarlar ama geri ödemeden çıkartıldığı zaman önlerinde bir engel yok. Geri ödemeden çıkarılan ilaçlar zaman içerisinde birkaç kat artar. Devlet ödemesindeyken 5 TL olan bir ilacın belki 15-20 TL’lere çıkabilmesi demek oluyor. Vatandaşların parası varsa ilaca ulaşabilecek yoksa o ilaca ulaşamayacak. Sağlıkta tasarruf yapamazsınız, sağlık tasarruf yapabileceğiniz bir alan olmamalı ilaç böyle bir şey değildir. Bu ilacı öderim bu ilacı ödemem dediğinizde sosyal devlet anlayışından uzaklaşmış oluyorsunuz."
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Atilla Güner
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ilaç, ödeme, eczacı, аудио

Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak

01:34 19.10.2021
AKŞAM POSTASI
Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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SGK ödeme listesinden 52 ilacın çıkarılmasını değerlendiren İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Özcan, “Kararın gerekçesi ekonomik. SGK listesinden çıkan ilaçların fiyatları da katlanacak” dedi.
52 ilacın SGK ödeme listesinden çıkarılmasını İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Özcan, “Bunlar çok kullanılan ilaçlar. SGK’ya da çok masraf olan ilaçlar. Kararın gerekçesi ekonomik. SGK listesinden çıkan ilaçların fiyatları da katlanacak” dedi.
Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“52 İlaç 15 Ekim’den itibaren geri ödemeden çıkartıldı. SGK Bu ilaçların bedelini karşılamıyor. Vatandaşın reçetesinde geri ödemeden çıkartılan ilaçlardan varsa parasını ödeyerek almak zorunda. Bu ilaçların içeride kas gevşeticiler, jeller, pandemide de sıklıkla kullanılan boğaz spreyleri ve bebeklerde diş çıkarma zamanı kullanılan ağrısını ve ateşini almasını sağlayan diş jelleri var. Genel olarak 52 kalem ilaçta 10-20 TL arasında değişen fiyatlardan bahsedebiliriz. Tek başına büyük bir bedel değil ama çok sıklıkla kullanılan ilaçlar. Çok fazla reçete edildiği için SGK geri ödemesinde ciddi bir maliyeti olan ilaçlar. Ama bu ilaçlar sadece bir örnek yarın başka ilaç gruplarının da yolunun açılacağını düşünüyoruz. Neden bu ilaçlar desek bunun bir cevabı yok. Şu anda bunlar ileride ne olur bilinmiyor.

'Sosyal devlet anlayışına aykırı'

Geri ödeme sistemindeyken firmalar o ilaçların fiyatını o sistemde kalabilmek ve rekabet edebilmek için aşağıda tutarlar ama geri ödemeden çıkartıldığı zaman önlerinde bir engel yok. Geri ödemeden çıkarılan ilaçlar zaman içerisinde birkaç kat artar. Devlet ödemesindeyken 5 TL olan bir ilacın belki 15-20 TL’lere çıkabilmesi demek oluyor. Vatandaşların parası varsa ilaca ulaşabilecek yoksa o ilaca ulaşamayacak. Sağlıkta tasarruf yapamazsınız, sağlık tasarruf yapabileceğiniz bir alan olmamalı ilaç böyle bir şey değildir. Bu ilacı öderim bu ilacı ödemem dediğinizde sosyal devlet anlayışından uzaklaşmış oluyorsunuz."
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