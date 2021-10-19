Eczacılar Odası: SGK’nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak

“52 İlaç 15 Ekim’den itibaren geri ödemeden çıkartıldı. SGK Bu ilaçların bedelini karşılamıyor. Vatandaşın reçetesinde geri ödemeden çıkartılan ilaçlardan varsa parasını ödeyerek almak zorunda. Bu ilaçların içeride kas gevşeticiler, jeller, pandemide de sıklıkla kullanılan boğaz spreyleri ve bebeklerde diş çıkarma zamanı kullanılan ağrısını ve ateşini almasını sağlayan diş jelleri var. Genel olarak 52 kalem ilaçta 10-20 TL arasında değişen fiyatlardan bahsedebiliriz. Tek başına büyük bir bedel değil ama çok sıklıkla kullanılan ilaçlar. Çok fazla reçete edildiği için SGK geri ödemesinde ciddi bir maliyeti olan ilaçlar. Ama bu ilaçlar sadece bir örnek yarın başka ilaç gruplarının da yolunun açılacağını düşünüyoruz. Neden bu ilaçlar desek bunun bir cevabı yok. Şu anda bunlar ileride ne olur bilinmiyor.