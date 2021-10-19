Endonezya'da dev timsah 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu

Endonezya'nın Buru adasında meydana gelen olayda aniden beliren timsah, küçük kızı midesine yuttu. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için adada yer alan Teluk Kayeli Nehri'ne giren ve yıkanan küçük kız çocuğu timsah tarafından tek hamlede yutuldu.Dehşet verici olaya şahit olanlar kız çocuğunu kurtarmak için timsaha mızrak attı ancak başaramadı. Küçük kızın cansız bedeni parçalar halinde olaydan ancak iki gün geçtikten sonra nehrin ücra kıyılarında bulundu.
Endonezya'da arkadaşlarıyla birlikte nehirde oyun oynayan Suci Ramadhani adındaki küçük bir kız çocuğu aniden ortaya çıkan bir timsah tarafından yutuldu. Küçük çocuğun kalıntıları olaydan iki gün sonra bulundu.
Endonezya'nın Buru adasında meydana gelen olayda aniden beliren timsah, küçük kızı midesine yuttu. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için adada yer alan Teluk Kayeli Nehri'ne giren ve yıkanan küçük kız çocuğu timsah tarafından tek hamlede yutuldu.
Dehşet verici olaya şahit olanlar kız çocuğunu kurtarmak için timsaha mızrak attı ancak başaramadı. Küçük kızın cansız bedeni parçalar halinde olaydan ancak iki gün geçtikten sonra nehrin ücra kıyılarında bulundu.