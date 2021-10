https://tr.sputniknews.com/20211019/greta-thunberg-iklim-icin-dans-etti-asla-vazgecmeyecegim-1049961274.html

Greta Thunberg iklim için dans etti: 'Asla vazgeçmeyeceğim'

Greta Thunberg iklim için dans etti: 'Asla vazgeçmeyeceğim'

!İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistleri tarafından düzenlenen bir konserde Rick Astley'in 'Never Gonna Give You Up' şarkısını seslendirdi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T11:44+0300

2021-10-19T11:44+0300

2021-10-19T11:44+0300

yaşam

dans

iklim

greta thunberg

iklim kriziyle mücadele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049318503_0:0:763:429_1920x0_80_0_0_1dc210b627cda2b5cffaea36c24ceb1b.jpg

Gelecek için Cumalar eyleminin öncüsü, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistlerinin düzenlediği konserde, bu kez konuşmak yerine yöntem değiştirerek dans edip şarkı söyledi.Yeşilgazete'nin haberine göre, geçen cumartesi günü İsveç‘in başkenti Stockholm‘de, soğuyan havaya rağmen binlerce kişi iklim eylemi için bir araya geldi. Buradaki etkinliğe katılan Thunberg, sahneye çıkarak Rick Astley‘in 80’lerin 'Never Gonna Give You Up' şarkısını seslendirdi ve dans etti.Konserin arasında gazetecilerin İskoçya‘nın Glasgow kentinde yapılacak olan COP26 İklim Değişikliği Zirvesi hakkındaki sorularını da yanıtlayan Thunberg karamsar bir tonda konuştu: “Şu anda olduğu gibi, bu COP da herhangi bir büyük değişikliğe yol açmayacak.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dans, iklim, greta thunberg, iklim kriziyle mücadele