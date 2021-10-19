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Greta Thunberg iklim için dans etti: 'Asla vazgeçmeyeceğim'
Greta Thunberg iklim için dans etti: 'Asla vazgeçmeyeceğim'
!İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistleri tarafından düzenlenen bir konserde Rick Astley'in 'Never Gonna Give You Up' şarkısını seslendirdi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:44+0300
2021-10-19T11:44+0300
yaşam
dans
iklim
greta thunberg
iklim kriziyle mücadele
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Gelecek için Cumalar eyleminin öncüsü, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistlerinin düzenlediği konserde, bu kez konuşmak yerine yöntem değiştirerek dans edip şarkı söyledi.Yeşilgazete'nin haberine göre, geçen cumartesi günü İsveç‘in başkenti Stockholm‘de, soğuyan havaya rağmen binlerce kişi iklim eylemi için bir araya geldi. Buradaki etkinliğe katılan Thunberg, sahneye çıkarak Rick Astley‘in 80’lerin 'Never Gonna Give You Up' şarkısını seslendirdi ve dans etti.Konserin arasında gazetecilerin İskoçya‘nın Glasgow kentinde yapılacak olan COP26 İklim Değişikliği Zirvesi hakkındaki sorularını da yanıtlayan Thunberg karamsar bir tonda konuştu: “Şu anda olduğu gibi, bu COP da herhangi bir büyük değişikliğe yol açmayacak.”
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dans, iklim, greta thunberg, iklim kriziyle mücadele

Greta Thunberg iklim için dans etti: 'Asla vazgeçmeyeceğim'

11:44 19.10.2021
© AFP 2021Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı
Çevre aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini 'boş vaatler vermekle' suçladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AFP 2021
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!İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistleri tarafından düzenlenen bir konserde Rick Astley'in 'Never Gonna Give You Up' şarkısını seslendirdi ve dans etti.
Gelecek için Cumalar eyleminin öncüsü, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistlerinin düzenlediği konserde, bu kez konuşmak yerine yöntem değiştirerek dans edip şarkı söyledi.
Yeşilgazete'nin haberine göre, geçen cumartesi günü İsveç‘in başkenti Stockholm‘de, soğuyan havaya rağmen binlerce kişi iklim eylemi için bir araya geldi. Buradaki etkinliğe katılan Thunberg, sahneye çıkarak Rick Astley‘in 80’lerin 'Never Gonna Give You Up' şarkısını seslendirdi ve dans etti.
Konserin arasında gazetecilerin İskoçya‘nın Glasgow kentinde yapılacak olan COP26 İklim Değişikliği Zirvesi hakkındaki sorularını da yanıtlayan Thunberg karamsar bir tonda konuştu:
“Şu anda olduğu gibi, bu COP da herhangi bir büyük değişikliğe yol açmayacak.”
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