https://tr.sputniknews.com/20211019/intihar-iddiasiyla-polis-attigi-konuma-gitti-yanlis-anlasildi-herhalde-allah-korkum-var-benim-1049969821.html

İntihar iddiasıyla polis attığı konuma gitti: 'Yanlış anlaşıldı herhalde, Allah korkum var benim'

İntihar iddiasıyla polis attığı konuma gitti: 'Yanlış anlaşıldı herhalde, Allah korkum var benim'

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarındaki intihara teşebbüs iddiası komedi sahnelerini aratmadı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T15:30+0300

2021-10-19T15:30+0300

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intihar girişimi

türkiye

adıyaman

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarındaki intihara teşebbüs iddiası komedi sahnelerini aratmadı.Adıyaman’da nişanlısından ayrıldığı iddia edilen F.D. isimli kadının bunalıma girerek intihar edeceği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler göl kenarına bir briket üzerine oturan F.D.’nin yanına yaklaştı.İntihar edeceği iddia edilen genç kadın ekiplere, “Konum attım kendisine gelsin diye, yanlış anlaşıldı herhalde ben intihar edemem Allah korkum var benim” şeklinde cevap verdi.Kafa dinlemek için göl kenarına gelerek oturan ve daha sonra yanlış anlaşılan olay sonrasında ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Komedi sahnelerini aratmayan olayda genç kadın, oturmuş olduğu göl kenarından ekiplerle beraber ayrıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

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intihar girişimi, adıyaman