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https://tr.sputniknews.com/20211019/israil-televizyonu-israil-iranin-nukleer-tesislerini-vurabilmek-icin-15-milyar-dolar-fon-ayirdi-1049949363.html
İsrail televizyonu: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı
İsrail televizyonu: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı
İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T00:05+0300
2021-10-19T00:05+0300
2021-10-19T00:05+0300
savunma
israil
iran
nükleer tesis
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.Bu fonun, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü.Kanal 12'nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söylemişti.
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israil, iran, nükleer tesis
İsrail televizyonu: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı
İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edildi.
İsrail'in
Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.
Bu fonun, İran'ın nükleer
tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için
uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü.
Kanal 12'nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
İsrail Genelkurmay Başkanı
Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söylemişti.