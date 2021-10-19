https://tr.sputniknews.com/20211019/israilli-dalgic-suyun-altinda-900-yillik-hacli-kilici-buldu-1049979952.html
İsrailli dalgıç, suyun altında '900 yıllık Haçlı kılıcı' buldu
İsrailli dalgıç, suyun altında '900 yıllık Haçlı kılıcı' buldu
İsrailli arkeologlar, bir tüplü dalgıcın ülkenin Akdeniz kıyılarında, geçmişinin Haçlılara kadar dayandığı düşünülen eski bir kılıç bulduğunu açıkladılar. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T19:49+0300
2021-10-19T19:49+0300
2021-10-19T19:49+0300
yaşam
israil
keşif
dalgıç
kılıç
akdeniz
kazı
arkeoloji
haçlılar
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İsrailli bir dalgıç, ülkenin Akdeniz kıyılarında tarihinin Haçlılara kadar uzandığı söylenen antik bir kılıç keşfetti. İsrail'in Tarihi Eserler Kurumu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, dalgıçın bir metre uzunluğunda bir kılıç içeren bir antik eser hazinesi bulduğunu duyurdu. Silahın 900 yaşında olduğu tahmin ediliyor.Dalgıçın, keşif yaptığında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta, beş metre derinlikte olduğu bildirildi. Uzmanlar, bölgenin eski gemilere barınak sağladığını ve bazıları 4 bin yıl öncesine dayanan birçok arkeolojik hazineye ev sahipliği yaptığını söylüyor. Ancak sürekli değişen kumlar nedeniyle bu tür keşiflerin zor olabileceği belirtiliyor. Yetkili makamın soygun önleme biriminde müfettiş olan Nir Distelfeld, “Kılıç, deniz organizmalarıyla kaplı halde bulundu, ancak görünüşe göre demirden yapılmış” dedi. Distelfeld, “Sizi 900 yıl öncesine; şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla farklı bir çağa götüren böyle kişisel bir nesneyle karşılaşmak heyecan verici” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211018/15-ildeki-83-magarada-yasayan-hayvan-turleri-arastiriliyor-20-yeni-tur-kesfedildi-1049932423.html
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israil, keşif, dalgıç, kılıç, akdeniz, kazı, arkeoloji, haçlılar
İsrailli dalgıç, suyun altında '900 yıllık Haçlı kılıcı' buldu
İsrailli arkeologlar, bir tüplü dalgıcın ülkenin Akdeniz kıyılarında, geçmişinin Haçlılara kadar dayandığı düşünülen eski bir kılıç bulduğunu açıkladılar.
İsrailli bir dalgıç, ülkenin Akdeniz kıyılarında tarihinin Haçlılara kadar uzandığı söylenen antik bir kılıç keşfetti.
İsrail'in Tarihi Eserler Kurumu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, dalgıçın bir metre uzunluğunda bir kılıç içeren bir antik eser hazinesi bulduğunu duyurdu. Silahın 900 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Dalgıçın, keşif yaptığında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta, beş metre derinlikte olduğu bildirildi.
Uzmanlar, bölgenin eski gemilere barınak sağladığını ve bazıları 4 bin yıl öncesine dayanan birçok arkeolojik hazineye ev sahipliği yaptığını söylüyor. Ancak sürekli değişen kumlar nedeniyle bu tür keşiflerin zor olabileceği belirtiliyor.
Yetkili makamın soygun önleme biriminde müfettiş olan Nir Distelfeld, “Kılıç, deniz organizmalarıyla kaplı halde bulundu, ancak görünüşe göre demirden yapılmış” dedi.
Distelfeld, “Sizi 900 yıl öncesine; şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla farklı bir çağa götüren böyle kişisel bir nesneyle karşılaşmak heyecan verici” diye ekledi.