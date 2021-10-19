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https://tr.sputniknews.com/20211019/kolunu-kaybeden-kanser-hastasi-yazdigi-kitapla-protez-koluna-kavustu-1049962139.html
Kolunu kaybeden kanser hastası, yazdığı kitapla protez koluna kavuştu
Kolunu kaybeden kanser hastası, yazdığı kitapla protez koluna kavuştu
Ankara'da, 5 yıl önce kemik kanserine yakalanan Meltem Bilgin, tedavi sürecinde sağ kolunu omzundan itibaren kaybetti. Bilgin, hastalıkla mücadelesini... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T12:05+0300
2021-10-19T12:05+0300
yaşam
kitap
kanser
doktor
hasta
protez
kanser tedavisi
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Kahramankazan ilçesinde Cemile-Kazım Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Meltem Bilgin, 2016'da 'Ewing sarkomu' denilen kemik kanserine yakalandı. Bilgin, tedavi sürecinde 7 ameliyat geçirirken, 2020'de sağ kolunu omzundan itibaren kaybetti. Protez kola ihtiyacı olan Bilgin, yaşadıklarını konu alan otobiyografi kitabı kaleme aldı. Bilgin, 1 yıllık çalışma sonucu hazırladığı 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabından 1750 adet sattı. Bilgin, hem kitabından elde ettiği gelir hem de hayırseverlerin desteği ile 60 bin TL'ye hayalini kurduğu protez koluna kavuştu.'Uzun süre mücadele ettim'Meltem Bilgin, 5 yıl önce sol kolunda köprücük kemiğinde şişlik nedeniyle hastaneye başvurduğunu, yapılan incelemeler sonucu kemiklerde görülen kanser türü olan 'Ewing sarkomu' teşhisi koyulduğunu söyledi. Kemoterapi, ışın ve akıllı ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Bilgin, "Uzun süre mücadele ettim. Daha sonra hastalık kolumu sardı. Doktorum kolumu kurtarmak için çok uğraştı ama olmadı çünkü hayatımı etkiliyordu artık. Geçen sene de kolumu kaybettim" diye konuştu.'Çok mutluyum'Kolunu kaybetmesinin ardından protez kola ihtiyaç duyduğunu belirten Bilgin, "Kitap yazmamdaki öncelikli amacım; benimle aynı yolu yürüyenlere umut olmaktı. Diğeri de artık protez kola ihtiyacım vardı, sesimi duyurmak istedim. 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabı yazdım. Kitapta 5 yıllık süreçte neler yaşadığımı, nasıl mücadele ettiğimi, tanılarım, tedavilerim, doktor ve hastalarla sohbetlerim, bu hastalıktan dolayı kaybettiğim arkadaşlarımı yazdım. Genel olarak kendi hayatımı anlattım. Çok güzel geri dönüşler aldım. 500 bin TL'ye kadar protez kol var. Benim isteğim çok kullanışlı bir protezdi. 60 bin TL'ye mal oldu. Şu an protez koluma kavuştum. Bu da kitabın gelirinden ve hayırseverlerin sayesinde gerçekleşti. Sadece bilek kısmı hareket ediyor, 180 derece dönüyor. O da benim bir parçam. Şu an çok mutluyum. Benim için önemli olan omuzdu çünkü omuzum yok. Şu anda protez sayesinde omuz da var hareket ettirebiliyorum. Çok rahat benim için. Zaten belli olmuyor, kolum varmış gibi duruyor" dedi.
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kitap, kanser, doktor, hasta, protez, kanser tedavisi

Kolunu kaybeden kanser hastası, yazdığı kitapla protez koluna kavuştu

12:05 19.10.2021
© DHAKanser hastası Meltem, yazdığı kitapla protez koluna kavuştu
Kanser hastası Meltem, yazdığı kitapla protez koluna kavuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
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Ankara'da, 5 yıl önce kemik kanserine yakalanan Meltem Bilgin, tedavi sürecinde sağ kolunu omzundan itibaren kaybetti. Bilgin, hastalıkla mücadelesini anlattığı kitabından elde ettiği gelirle protez kola kavuştu.
Kahramankazan ilçesinde Cemile-Kazım Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Meltem Bilgin, 2016'da 'Ewing sarkomu' denilen kemik kanserine yakalandı. Bilgin, tedavi sürecinde 7 ameliyat geçirirken, 2020'de sağ kolunu omzundan itibaren kaybetti. Protez kola ihtiyacı olan Bilgin, yaşadıklarını konu alan otobiyografi kitabı kaleme aldı. Bilgin, 1 yıllık çalışma sonucu hazırladığı 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabından 1750 adet sattı. Bilgin, hem kitabından elde ettiği gelir hem de hayırseverlerin desteği ile 60 bin TL'ye hayalini kurduğu protez koluna kavuştu.

'Uzun süre mücadele ettim'

Meltem Bilgin, 5 yıl önce sol kolunda köprücük kemiğinde şişlik nedeniyle hastaneye başvurduğunu, yapılan incelemeler sonucu kemiklerde görülen kanser türü olan 'Ewing sarkomu' teşhisi koyulduğunu söyledi.
Kemoterapi, ışın ve akıllı ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Bilgin, "Uzun süre mücadele ettim. Daha sonra hastalık kolumu sardı. Doktorum kolumu kurtarmak için çok uğraştı ama olmadı çünkü hayatımı etkiliyordu artık. Geçen sene de kolumu kaybettim" diye konuştu.

'Çok mutluyum'

Kolunu kaybetmesinin ardından protez kola ihtiyaç duyduğunu belirten Bilgin, "Kitap yazmamdaki öncelikli amacım; benimle aynı yolu yürüyenlere umut olmaktı. Diğeri de artık protez kola ihtiyacım vardı, sesimi duyurmak istedim. 'Bir Bezelye Tanesi' adlı kitabı yazdım. Kitapta 5 yıllık süreçte neler yaşadığımı, nasıl mücadele ettiğimi, tanılarım, tedavilerim, doktor ve hastalarla sohbetlerim, bu hastalıktan dolayı kaybettiğim arkadaşlarımı yazdım. Genel olarak kendi hayatımı anlattım. Çok güzel geri dönüşler aldım. 500 bin TL'ye kadar protez kol var. Benim isteğim çok kullanışlı bir protezdi. 60 bin TL'ye mal oldu. Şu an protez koluma kavuştum. Bu da kitabın gelirinden ve hayırseverlerin sayesinde gerçekleşti. Sadece bilek kısmı hareket ediyor, 180 derece dönüyor. O da benim bir parçam. Şu an çok mutluyum. Benim için önemli olan omuzdu çünkü omuzum yok. Şu anda protez sayesinde omuz da var hareket ettirebiliyorum. Çok rahat benim için. Zaten belli olmuyor, kolum varmış gibi duruyor" dedi.
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