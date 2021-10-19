Medya Ombudsmanı Bildirici: 'Canlı yayında zihin kontrolü deneyi', RTÜK’ün radarı dışında

“Bir hayli de takipçisi var bu isimlerin. ‘Canlı yayında zihin kontrolü deneyi’ yapıldığı öne sürülen Beyaz TV’deki ‘Ne var ne yok’ programı yayınlandığında ne kadar izlendi bilemiyorum ama bu programın Youtube’daki kaydı ben baktığımda 92 bin kez görüntülenmişti. Hiç de azımsanmayacak bir sayı bu. Televizyon yayınları değerlendirilirken daha çok gündüz kuşağı programları, diziler, haber ve tartışma programları üzerinde duruluyor. Ama Beyaz TV’deki “Ne var ne yok” gibi, bilimsel, entelektüel görünümlü programlar gözden ırak kalıyor. İktidar yanlısı kanallardaki bu tip programlarda olup bitenler, RTÜK’ün radarı dışında. Oysa Beyaz TV’nin ‘Ne var ne yok’ programındaki, ‘canlı yayında zihin kontrolü deneyi’ ile izleyenler yanlış yönlendiriliyor. Deney dedikleri ses yayını da iddialarını kanıtlamıyor. Zaten kanıtlamaları da mümkün değil. Çünkü insan beynini etkileyecek, beyin dalgalarına nüfuz edecek bir alet ya da yöntem yok."