Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211019/merkez-hakem-kurulunda-istifa-1049976512.html
Merkez Hakem Kurulu'nda istifa
Merkez Hakem Kurulu'nda istifa
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:12+0300
2021-10-19T18:12+0300
2021-10-19T18:12+0300
spor
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a0366077dda790b4cd32aeee7a8a267c.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Metin Tokat'ın istifasının ardından Ferhat Gündoğdu atandı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_517fdd2c374d2151ebc5611db63f859c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
Merkez Hakem Kurulu'nda istifa
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Metin Tokat'ın istifasının ardından Ferhat Gündoğdu atandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı."