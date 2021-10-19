https://tr.sputniknews.com/20211019/nuri-sahin-futbolu-birakti-bu-hayata-dair-neyim-varsa-o-yesil-saha-ve-o-mesin-yuvarlak-verdi-1049952316.html

Nuri Şahin futbolu bıraktı: Bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi

Nuri Şahin futbolu bıraktı: Bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, aktif futbol yaşantısını sonlandırdığını duyurdu. Şahin, "Bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T02:08+0300

2021-10-19T02:08+0300

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türkiye

ersun yanal

nuri şahin

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Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.Nuri Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçücük bir çocukken, bu oyunun mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha birçok şeyine aşık olduğunu belirtti.Kendisini en iyi futbolla ifade ettiğini ve en mutlu hissettiği yerin saha olduğunu aktaran 33 yaşındaki Nuri Şahin, şunları kaydetti:Bugüne kadar formasını giydiği tüm kulüplere ve yöneticilerine, bilgilerini, tecrübelerini paylaşan teknik direktörlerine, kendisini destekleyen taraftara, ailesine, eşine, çocuklarına ve ekibine teşekkür eden Nuri Şahin, "Bilsinler ki futbola ilk başladığım günkü heyecanı duyuyorum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim, ilk günkü tutkumla" ifadelerini kullandı.

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ersun yanal, nuri şahin