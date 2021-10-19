https://tr.sputniknews.com/20211019/premier-lig-kuluplerinden-acil-newcastle-toplantisi-1049971035.html

Premier Lig kulüplerinden acil 'Newcastle' toplantısı

Premier Lig kulüplerinden acil 'Newcastle' toplantısı

Premier Lig kulüpleri, Newcastle United'ın piyasa değerinin çok üzerinde sponsorluk anlaşması yapmasını engellemek adına ‘Adil rekabet istiyoruz’ diyerek acil... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:14+0300

2021-10-19T16:14+0300

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newcastle united

spor

rekabet

sponsor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından diğer Premier Lig kulüpleri harekete geçti.Hürriyet’in aktardığına göre, Newcastle United dahil olmak üzere 20 Premier Lig kulübünün acil olarak biraraya geldiği toplantıda, haksız rekabete yol açabilecek sponsorluk anlaşmalarının yasaklanmasının önünü açacak kural değişikliği masaya yatırıldı.Newcastle United dışındaki 19 kulübün özel talebi doğrultusunda gerçekleştirilen söz konusu zirvede 18 kulüp yönetimi, Newcastle United'ın sponsorluk anlaşmalarının engellenmesi yönünde aleyhte oy kullandı.Sadece Newcastle kendi lehine oy kullandıYalnızca Newcastle United kendi lehine oy kullanırken, Manchester City yönetimi ise çekimser kaldı.Newcastle United aleyhine oy veren kulüpler, satın alma sonrasında Newcastle temsilcisinin piyasa değerinin çok üzerinde sponsorluk anlaşmalar yaparak ligin adil rekabet dengesini bozacağına inanıyor.Diğer 18 kulüp, satın alma sonrasında Newcastle United'ın gerçekleştireceği tüm ticari faaliyetlerin izlenmesini talep ederken, Newcastle United yönetimi bu talebin ve olası bir kural değişikliğinin yasadışı olacağını savunuyor.

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newcastle united, rekabet, sponsor